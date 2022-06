Alexandre Galgani viaja para França em busca de vaga para paralimpíada

Atirador de Sumaré compete a partir da próxima terça-feira - Foto: Claudeci Junior - Liberal.JPG

O paratleta Alexandre Galgani, de Sumaré, está a caminho da França para participar da Copa do Mundo de Tiro Esportivo, em Chateauroux. E o desejo dele é voltar com a alegria e o alívio de atingir o principal objetivo do ano como esportista: carimbar o passaporte para os Jogos Paralímpicos de Paris, em 2024.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Isso porque o torneio, que será disputado entre os dias 4 e 13 de junho, garante vaga para o principal evento esportivo do mundo. Para ir aos Jogos Paralímpicos, ele precisa ficar em primeiro lugar em uma das três provas que vai disputar, nas classes SH2: R4-Carabina de Ar em Pé (10 m), R5-Carabina de Ar Deitado (10 m) e R9-Carabina .22d deitada (50 m).

“Pelo o que tenho feito nos treinamentos, minhas marcas estão boas. Acredito que eu consigo chegar a uma final. E, chegando na final, as chances são altas”, afirmou Alexandre.

As provas individuais que o brasileiro vai participar estão agendadas para os dias 7, 10 e 13, respectivamente. No dia 8, ele também vai disputar a prova mista, que não vale vaga para as Paralimpíadas. Além de Galgani, os brasileiros Bruno Kiefer e Jessica Michalak também viajam à França para a disputa da Copa do Mundo.

“Estou me preparando bem para o torneio. De um a dois meses para cá, tenho intensificado os meus treinos e estou conseguindo melhorar meus resultados, principalmente na categoria Carabina .22, que é aquela que eu acredito que eu tenho maiores chances”, disse o paratleta.

Além de intensificar os treinamentos, a melhora de rendimento de Galgani é efeito também do conserto de sua carabina, que estava quebrada desde o ano passado. No final de março, ele foi à sede da empresa fabricante da arma, na Alemanha, para conseguir o reparo. No mês seguinte, ele disputou uma etapa do Campeonato Brasileiro e conquistou três medalhas: uma de ouro, uma de prata e uma bronze.

OUTRA CHANCE. Caso a vaga não venha, Galgani ainda terá outra chance em novembro, no Mundial da modalidade, nos Emirados Árabes Unidos. “O bom de conseguir a vaga este ano é que o Comitê [Paralímpico Brasileiro] já olha com outros olhos para o atleta e dá um respaldo maior para as competições. Além disso, aumentam as chances de ter patrocínio também”, completou o atirador.