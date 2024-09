Alexandre Galgani se despede dos Jogos Paralímpicos com sensação de dever cumprido

O atirador Alexandre Galgani, que é nascido em Americana e mora em Sumaré, se despediu dos Jogos Paralímpicos de Paris nesta quarta-feira (4). Ele disputou a prova R9 (carabina .22 deitado 50 m) do tiro esportivo, mas parou na fase qualificatória, terminando em 11º lugar, com 620,2 pontos. Para ir à final, era necessário ter terminado entre os oito melhores.

Ao LIBERAL, Galgani afirmou que encerra sua participação em Paris feliz com os resultados obtidos. No último domingo (1º), o atirador conquistou a medalha de prata na prova R5 (carabina de ar deitado 10 m), se tornando o primeiro brasileiro a chegar no pódio na história da modalidade.

Alexandre Galgani se despede dos Jogos Paralímpicos com a prata da prova R5 – Foto: Mateusz Szklarski/Comitê Paralímpico Internacional

“Sensação é de dever cumprido, mas que eu queria o ouro, eu queria. A meta era buscar o ouro, mas deu prata, está lindo. Não posso reclamar, só agradecer. Ainda continuo devendo a promessa para o meu pai que, se Deus quiser, ainda vou cumprir”, afirmou.

“Espero que no próximo mundial ou paralimpíada eu consiga melhorar o resultado. Vou me esforçar o máximo para isso durante o próximo ciclo, que já se inicia agora. Vou fazer de tudo para que dê certo”, completou Galgani.

Além do segundo lugar na prova R5 e da 11ª posição na R9, o atirador disputou a prova R4 (carabina de ar em pé 10 m) na sexta-feira (30). Ele terminou na 21ª posição e não se classificou às finais.

Evolução

Essa foi a terceira edição de Jogos Paralímpicos disputada por Galgani, que também esteve em Rio-2016 e Tóquio-2020. Em comparação com o último torneio, o representante da região melhorou todos os seus resultados, subindo oito posições na R5, cinco na R9, enquanto na R4 terminou duas posições à frente do Japão.

Galgani retorna ao Brasil na segunda-feira (9). Com o término da temporada internacional, o paratleta terá tempo para se preparar para a disputa das finais do Campeonato Brasileiro, em dezembro, no Rio de Janeiro.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.