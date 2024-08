Morador de Sumaré, Alexandre Galgani estreia nos Jogos Paralímpicos nesta sexta-feira

O paratleta Alexandre Galgani, nascido em Americana e morador de Sumaré, inicia sua trajetória no tiro esportivo dos Jogos Paralímpicos de Paris nesta sexta-feira (30). A partir das 8h30, o atirador de 41 anos entra em ação para a disputa da semifinal da prova R4 carabina de ar 10 m em pé.

Todas as modalidades paralímpicas serão transmitidas no canal Paralympic Games, no YouTube. O canal por assinatura SporTV, também tem direitos de transmissão, mas não confirmou se irá exibir o tiro esportivo. As provas transmitidas pelo SporTV também estarão no serviço de streaming Globoplay.

Alexandre Galgani inicia sua terceira Paralimpíada nesta sexta-feira – Foto: Taís Cardoso Facco/Divulgação

O atirador, que representa a equipe The Range, de São Paulo, conquistou a vaga na Paralimpíada no ano passado, durante os Jogos Parapan-Americanos, disputados em Santiago, no Chile. Na ocasião, o morador de Sumaré faturou uma medalha de ouro e uma de prata.

Essa é a terceira participação de Galgani em Jogos Paralímpicos. Antes, esteve em Rio-2016 e Tóquio-2020. No Japão, o atirador obteve seu melhor resultado até então: um décimo lugar na prova R5, que será disputada novamente em Paris. Agora, o objetivo é conquistar uma medalha.

Na semifinal do R4, Galgani terá a companhia do também brasileiro Bruno Kiefer – ambos são os dois únicos representantes do País no tiro esportivo. Ao todo, a prova conta com 29 participantes, entre homens e mulheres, sendo que os oito melhores se classificam para as finais.

“Estou tranquilo, vai ter a abertura na quarta-feira, no dia seguinte começa o treino oficial e, depois, a prova. Não estou ansioso, estou de boa, está indo tudo bem nos treinos. Se Deus quiser vou dar o meu melhor e conseguir um bom resultado”, disse Galgani ao LIBERAL.

Outras provas

Caso Galgani consiga uma vaga na final, a disputa por medalha será no mesmo dia, às 11h15. O atirador da região também compete no domingo (1º), quando tem a qualificação da prova R5 carabina de ar 10 m deitado, às 6h30, seguida por uma possível final às 10h.

Na quarta-feira (4), por fim, há a qualificação da prova R9 carabina .22 de 50 m deitado, às 7h30, com possível final às 10h. Essa será a última participação de Galgani nos Jogos Paralímpicos de Paris.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.