Alexandre Galgani estreia nesta segunda nos Jogos Parapan-Americanos

Nascido em Americana e morador de Sumaré, atirador disputará as provas R5 e R4 no Chile

O atleta americanense Alexandre Galgani inicia sua trajetória nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago, no Chile, nesta segunda-feira (20).

A competição teve início na sexta (17) e será disputada até o dia 26 deste mês. Apesar de nascido em Americana, o atirador é morador de Sumaré.

Galgani disputará as provas R5 carabina de ar deitado e R4 carabina de ar em pé – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

No tiro esportivo, Galgani disputará as provas R5 carabina de ar deitado e R4 carabina de ar em pé.

Nesta segunda, Galgani competirá a qualificatória, a partir das 11h. Caso avance para a final, disputará a decisão às 14h15.

No Parapan, a principal expectativa do atirador é garantir uma vaga nos Jogos Paralímpicos de Paris, na França, no ano que vem.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“A minha expectativa é de ganhar as duas provas. Treinei bastante para isso e, se Deus quiser e há de abençoar, para eu ganhar o ouro nas duas. Se não der certo, o importante para mim é pegar a vaga [nos Jogos Paralímpicos]. Vou brigar pelo pódio nas duas, a esperança é essa e me preparei para isso”, disse ao LIBERAL.

Em 2021, Galgani esteve presente representando o País nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, no Japão.

Na ocasião, o americanense foi o único atleta brasileiro de tiro esportivo na competição e teve como melhor resultado um 10º lugar na prova R5. Além disso, também esteve nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Recentemente, Galgani disputou o Campeonato Mundial de tiro esportivo paralímpico com a seleção brasileira.

No torneio, realizado em Lima, no Peru, o atirador conquistou um 7º lugar na prova individual R9 carabina de ar deitado. O feito lhe rendeu a melhor classificação de um brasileiro em provas individuais na competição.

Medalha inédita

Além disso, fez história na disputa por equipes. Na prova R4 carabina de ar em pé, ficou em 3º lugar ao lado de Bruno Kiefer e Jéssica Michalak, conquistando a medalha de bronze.

Essa foi a primeira medalha do tiro esportivo paralímpico brasileiro no torneio. Assim, garantiu a vaga ao Parapan.

Na categoria R4, Galgani irá competir na terça (21). A prova qualificatória será às 10h15, enquanto a final está prevista para acontecer a partir das 12h45.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani