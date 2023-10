O atleta americanense Alexandre Galgani finalizou sua participação no Campeonato Mundial de tiro esportivo paralímpico na última quinta-feira (28). Ele ficou em sétimo lugar da prova R9 carabina .22, 50 metros, posição deitado misto SH2, melhor classificação conquistada por um brasileiro em provas individuais nesta edição do torneio, com 620,4 pontos. A competição foi disputada em Lima, no Peru.

O atirador Alexandre Galgani, nascido em Americana e morador de Sumaré – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Em 2022, no Mundial dos Emirados Árabes Unidos, Galgani havia conquistado a mesma posição, mas em outra prova. Ainda na edição deste ano do torneio, o americanense fez parte da primeira medalha brasileira na história dos Mundiais.

Na prova R4 carabina de ar, 10 metros, na posição em pé SH2, subiu ao pódio após ficar em terceiro lugar ao lado de Bruno Kiefer e Jéssica Michalak, com 1.880,2 pontos, na disputa por equipes.

Galgani disputou essa prova outras duas vezes, terminando em quarto lugar nas duplas mistas e em décimo no individual, com 631,4 pontos. Já na prova R5 carabina de ar, 10 metros, posição deitado misto SH2, finalizou em 12º lugar, com 635,4 pontos.

Jogos Parapan-Americanos

No dia 10 deste mês, o CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) vai divulgar a convocação dos atletas que irão representar o País nos Jogos Parapan-Americanos, a serem disputados em Santiago, no Chile.

Nascido em Americana e morador de Sumaré, Galgani possui chances de ser convocado por conta desse desempenho no Mundial.

*Estagiário sob supervisão de Rodrigo Alonso