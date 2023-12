Alexandre Galgani é homenageado em premiação do Comitê Paralímpico Brasileiro

O atirador Alexandre Galgani, nascido em Americana e morador de Sumaré, foi homenageado nesta quarta-feira (13) na 12ª edição do Prêmio Paralímpicos. A cerimônia foi realizada em São Paulo, pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro).

A premiação elegeu atletas de 24 modalidades. Galgani foi o eleito no tiro esportivo pelo bom desempenho obtido no ano de 2023. No Campeonato Mundial de Tiro Esportivo em Lima, no Peru, conquistou uma medalha de bronze inédita para o Brasil na categoria R4 carabina de ar em pé 10 m.

Além disso, nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago, no Chile, conquistou o ouro na prova R4 rifle em pé 10 m SH2, assim como a prata no R5 rifle deitado 10 m SH2. As medalhas garantiram a Galgani uma vaga nos Jogos Paralímpicos de Paris, no ano que vem.

“É uma gratificação muito grande. É o reconhecimento de todo o trabalho. Só tenho a agradecer ao CPB e a todos que me acompanham nesta trajetória. Agora, o foco é Paris e buscar uma medalha para o Brasil no tiro esportivo”, celebrou o atirador.

Galgani não esteve presente na cerimônia pois está em Al Ain, no Emirados Árabes Unidos, para a disputa da Copa do Mundo de Tiro Esportivo.

*Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco