Alexandre Galgani é convocado para os Jogos Paralímpicos de Paris

Agora é oficial: o atirador Alexandre Galgani, nascido em Americana e morador de Sumaré, estará nos Jogos Paralímpicos de Paris, que começam no fim de agosto. Na tarde desta quinta-feira (11), o paratleta foi convocado pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) para a disputa do torneio, que será o terceiro de sua carreira.

O atleta de 41 anos já havia garantido sua vaga na paralimpíada em novembro do ano passado, durante os Jogos Parapan-Americanos de Santiago, no Chile. Na ocasião, o atirador faturou uma medalha de ouro e uma de prata, desempenho que lhe rendeu o passaporte a Paris.

Alexandre Galgani está confirmado nos Jogos Paralímpicos de Paris – Foto: Miriam Jeske / CPB

Em solo francês, Galgani irá disputar as provas R4 carabina de ar 10 m em pé, R5 carabina de ar 10 m deitado, assim como a R9 carabina .22 de 50 m deitado. Ao LIBERAL, o atirador celebrou a convocação.

“É mais um sonho realizado. Só tenho a agradecer a todos que me ajudam, à minha esposa, ao meu pai, que me colocou no esporte. Toda a minha família, amigos e patrocinadores. Só agradecer”, disse o atleta, que representa a equipe The Range, de São Paulo.

“Esse ano vou conseguir atingir minhas metas e, se Deus quiser, buscar um pódio. Essa é outra parte do meu sonho. A primeira parte foi pegar a vaga na paralimpíada, no Chile”, completou Galgani.

Terceira paralimpíada

Essa será a terceira edição de Jogos Paralímpicos de Galgani. Anteriormente, ele esteve em ação no Rio de Janeiro, em 2016, e em Tóquio, em 2021. No Brasil, competiu na modalidade R4 e ficou em 18º lugar. Por fim, no Japão, ficou em 10º na R5, 16º na R9, e 23º na R4.

Em ambas as competições ele foi o único representante brasileiro no tiro esportivo. Neste ano, Galgani terá a companhia de Bruno Kiefer, que compete pelo CNRAC (Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral), do Espírito Santo. Os Jogos Paralímpicos serão disputados entre os dias 28 de agosto e 8 de setembro.

Americana em Paris

Antes, de 26 de julho a 11 de agosto, acontecem os Jogos Olímpicos, que também terão a presença de atletas da região. Nesta quinta, o COB (Comitê Olímpico Brasileiro) divulgou a relação de todos os atletas que farão parte da delegação do País na competição.

Os americanenses Felipe Bardi, no atletismo, e Murilo Sartori, na natação, estão confirmados em Paris. Bardi irá disputar os 100 m rasos e o revezamento 4×100 m, enquanto Sartori estará presente no revezamento 4×200 m livre.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.