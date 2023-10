Alexandre Galgani é convocado para disputa do Parapan-Americano

Galgani teve um bom desempenho no Campeonato Mundial de Tiro Esportivo - Foto: Marcelo Rocha_Liberal

O atleta americanense de tiro esportivo Alexandre Galgani foi convocado para defender o Brasil nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago, no Chile. O anúncio foi feito pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro).

Na modalidade de Galgani, foram sete convocados. Além dele estão na equipe Bruno Kiefer, Carlos Garletti, Débora Campos, Geraldo Von Rosenthal, Jéssica Michalack e Sérgio Vida. No início deste mês, o americanense, que mora em Sumaré, se destacou no Campeonato Mundial de Tiro Esportivo, no Peru.

Junto de Bruno Kiefer e Jéssica Michalak, subiu ao pódio em terceiro lugar na prova R4 carabina de ar, 10 metros, na posição em pé SH2. Essa foi a primeira medalha conquistada pelo Brasil em mundiais. Além disso, Alexandre Galgani terminou na sétima posição individual, sendo o brasileiro de melhor colocação.

Ao LIBERAL, ele ressaltou que espera utilizar o Parapan-Americano para garantir uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Nas últimas duas edições olímpicas, no Rio de Janeiro e Tóquio, respectivamente, Galgani esteve presente.

“O Parapan significa muito para mim porque vale vaga para a Paralimpíada de Paris no ano que vem e, se Deus quiser, vou conseguir conquistar essa vaga agora. Estou me esforçando muito, treinando todos os dias, para ficar com a vaga e representar o Brasil novamente. Já estive no Rio em 2016 e Tóquio em 2021. Tenho certeza que vou estar em Paris também”, disse.

Na disputa do Parapan deste ano, a delegação brasileira será composta por 322 atletas de 17 modalidades, além de nove atletas-guia e demais ajudantes. A competição será disputada entre os dias 17 e 26 de novembro. *Estagiário sob supervisão de Reginaldo Gonçalves