Alexandre Galgani conquista bronze no Mundial de tiro esportivo

Americanense representou a seleção brasileira na competição, realizada no Chile

Americanense ainda conseguiu ficar na 10ª colocação individual, com 631,4 pontos - Foto: Claudeci Junior / O Liberal

O americanense Alexandre Galgani conquistou, no último sábado (23), a medalha de bronze no Mundial de Tiro Esportivo Paralímpico, em Lima, no Peru. Ele faz parte da seleção brasileira da modalidade, que competiu na prova R4 Carabina de Ar, 10 metros, na posição em pé SH2.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Além de Galgani, a equipe do Brasil é composta por Bruno Kiefer e Jéssica Michalak. Para conquistar o bronze, o trio anotou 1.880,2 pontos, que renderam a terceira colocação. Em primeiro lugar ficaram os franceses, com 1.898,3 pontos, seguidos dos italianos, com 1.885,5 pontos.

Na mesma prova que garantiu o inédito bronze, o americanense ainda conseguiu ficar na 10ª colocação individual, com 631,4 pontos, sendo o líder do Brasil. Em 2021, Alexandre Galgani foi o único brasileiro a competir no tiro esportivo nos Jogos Paralímpicos de Tóquio.

“Foi uma medalha muito bacana, a primeira do tiro esportivo, fiquei contente. Mas ainda queria um pouco mais, esperava ter chegado à final do individual para tentar também uma medalha na disputa individual. Fiquei por apenas três décimos de avançar”, disse.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A competição oferece uma vaga por prova para os Jogos Paralímpicos de Paris, no ano que vem. Se classificam os vencedores de cada uma delas ou o atleta de melhor classificação individual. Apesar disso, a disputa em equipes mista não vale vaga para os jogos. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco