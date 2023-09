Homem mais rápido da história do País, americanense ressaltou, em entrevista ao LIBERAL, que não pode se acomodar

Felipe Bardi venceu com 10 centésimos de vantagem para o segundo colocado - Foto: Christian Correa

O americanense Felipe Bardi, de 24 anos, se tornou neste sábado (9) o homem mais rápido da história do Brasil ao bater o recorde nacional dos 100 metros rasos. No entanto, ele ressaltou, em entrevista ao LIBERAL, que não pode se acomodar. O velocista falou em pensar “grande” e disse que sua marca pode ser superada a qualquer momento.

“Agora, é continuar pensando grande. A gente não pode se acomodar com isso, porque é uma marca que pode ser batida a qualquer momento”, comentou o atleta, que compete pelo Sesi São Paulo.

Bardi entrou no assunto após ser questionado pela reportagem sobre o fato de ele ter garantido índice para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Agora, o americanense só perde seu posto na França se três atletas brasileiros fizerem um tempo melhor que o dele no período de classificação para os Jogos. Ele afirmou acreditar nessa possibilidade, até por conta do nível de sua geração, que tem feito história no País.

Felipe Bardi comemora a quebra de recorde em São Bernardo do Campo – Foto: Christian Correa

“Da mesma forma que eu corri hoje, acredito mesmo que outros atletas ainda vão correr. A gente torce para que mais atletas corram abaixo dos 10s.”

Até dois meses atrás, nenhum brasileiro havia corrido abaixo dos 10s. Desde então, dois atletas alcançaram esse feito: o piracicabano Erik Felipe, com 9s97, em julho; e Bardi, com 9s96.

“O Erik correu também, e aí a gente viu que seria possível, porque ele treina comigo. Então, a gente faz basicamente as mesmas coisas”, declarou.

Apesar de acreditar que, um dia, poderia correr abaixo dos 10s, o americanense não imaginou que isso aconteceria neste sábado. “Eu queria fazer uma marca legal, mas nem passou pela minha cabeça correr abaixo de 10s.”

Ele destacou, porém, que estava “relaxado”, sem pressão. “Acordei bem, dormi bem. E aí só pensei em correr.”

Bardi acredita que sua geração pode evoluir ainda mais. “O céu é o limite. A gente não sabe aonde vamos chegar. A gente espera chegar numa final de Mundial, de Jogos Olímpicos, se Deus quiser com uma medalha, pensando lá na frente. Somos novos”.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), comemorou o resultado do velocista no Instagram. “O mais rápido do Brasil é de Americana. Parabéns, @bardioficial! É um orgulho acompanhar seu sucesso! Viva o esporte”.