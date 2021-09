Afonso Fortunato conquista ouro e bronze na Regional Nordeste de Tiro

O atirador Afonso Fortunato, de Americana, faturou uma medalha de ouro e outra de bronze na Regional Nordeste de Tiro Esportivo, no último sábado (25), em Recife (PE). Ele disputou a modalidade Trap, destinada para iniciantes.

Atleta de 26 anos subiu ao pódio em duas disputas no último sábado (25) – Foto: Divulgação

O atleta de 26 anos venceu na disputa com 100 pratos, na categoria D, com 83 acertos. Na competição com 200 pratos, ele alcançou o terceiro lugar na classe B, com 177 tiros certeiros.

Afonso é irmão de Artur Fortunato, que já coleciona convocações para a Seleção Brasileira e, atualmente, ocupa a vice-liderança do ranking nacional. Ambos são treinados pelo avô Athos Pisoni, que foi campeão pan-americano em 1975, no México.

Segundo o técnico, Afonso pratica tiro esportivo há apenas um mês. Até o ano passado, ele jogava tênis nos Estados Unidos, na Universidade de Flórida. Ao LIBERAL, Athos apontou que seu neto se destaca pelo “alto grau de disciplina e poder de concentração”.

Artur também participou da Regional Nordeste, mas na modalidade Fossa Olímpica, e ficou em quinto na principal categoria, ao quebrar 63 de 75 pratos.