Abadá Capoeira realiza Arte Caridade nesta quinta-feira em Americana

Acontece nesta quinta-feira (14), a partir das 19h, o Arte Caridade da Abadá Capoeira, em Americana. O evento, que é realizado todo ano, será no CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil. A tônica da ação será um aulão de Sidney Maurício Tempesta, o Mestre Pernilongo.

Participarão do evento capoeiristas da Abadá Capoeira do município e de outras cidades da região. Além disso, haverá batizado e troca de cordas dos alunos da escola e de instituições sociais que são atendidas por elas.

Estarão no Arte Caridade alunos da Aama (Associação Americanense de Acolhimento), do bairro Monte Verde, do Jardim da Balsa, assim como alunos da terceira idade do Civi (Centro de Integração e Valorização do Idoso).

“A Abadá Capoeira é uma escola reconhecida pelo MEC (Ministério da Educação). Além de trabalhar capoeira como um todo, ela também resgata as manifestações populares como samba de roda, maculelê, puxada de rede, jongo, as cantigas de roda”, afirmou Mestre Pernilongo.

“Isso é muito importante para a valorização do brasileiro, para o brasileiro aprender a ser brasileiro. Hoje no mundo todo se fala português através da capoeira”, completou.

Por fim, o evento contará ainda com o lançamento do gibi Sítio do Chicó, produzido pela Abadá Capoeira. Ele será distribuído nas comunidades e estará disponível para venda a partir de R$ 10. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco