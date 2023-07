Abadá Capoeira promove evento no Parque Ecológico neste sábado

Acontece neste sábado (8), às 13h30, o evento de capoeira “Meu Berimbau pede Paz”, no Parque Ecológico de Americana. Organizado pela Associação Abadá Capoeira do município, em parceria com a prefeitura, o evento terá batizado e troca de cordas dos alunos.

Estarão no evento Sidney Tempesta, o mestre Pernilongo, e Jobson de Faria, o mestrando Job. Além deles, haverá a participação de Marcelo Trindade, o Mestre Cobra, convidado especial que vem do Rio de Janeiro.

Evento é organizado pela Abadá Capoeira de Americana – Foto: Divulgação

Às 14h será realizado o “Aulão da Paz”, como definiu Pernilongo. Serão feitas aulas para crianças e adultos ao longo da tarde. Depois, haverá a troca de corda e batizado, que é quando o aluno pega a primeira graduação e passa a ser conhecido no mundo da capoeira.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“É um encontro que já se tornou nacional, para promover a capoeira, difundir e fortalecer a amizade, pedir paz”, disse o mestre Pernilongo.

“Promover a paz desde as crianças de projetos sociais, os adultos, pessoal da terceira idade que vai participar, para a gente manter essa vibração para o Brasil e para o mundo”, completou.

Na sexta-feira, haverá palestras e troca de experiências com o mestre Cobra para os alunos da Abadá Capoeira, a partir das 18h30, e, para os graduados, às 20h.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.