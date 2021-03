A cinco meses de ir para os EUA, Sartori prepara fim de ciclo em Americana

Atual campeão sul-americano de natação nos 400 metros livre, o americanense Murilo Sartori vai viver uma nova etapa em sua carreira a partir de agosto, quando passará a competir pela Universidade de Louisville, nos Estados Unidos.

A mudança, segundo ele, representa o “final de um grande ciclo” como atleta da equipe Natação Americana. Também marca o fim da parceria com o técnico Fabio Cremonez, com quem Murilo trabalha desde os 9 anos.

Mudança marca o encerramento da parceria com o técnico Fabio Cremonez – Foto: Arquivo / O Liberal

No entanto, antes, a dupla ainda tem um objetivo a cumprir: a classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. A seletiva acontece entre os dias 19 e 24 de abril, no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro.

A cinco meses da viagem para os EUA, o atleta de 18 anos ressaltou a importância que esse momento terá em sua vida. “É um ciclo que se encerra para, quem sabe, entrar um Murilo mais profissional, assim vamos dizer”, disse o americanense ao LIBERAL.

Nas competições e nos treinos, Murilo não contará mais com a companhia de Fabio, mas o nadador destacou que essa será a única diferença na relação entre eles.

“O que vai mudar vai ser só que ele não vai mais estar na borda e eu não vou mais estar na piscina com ele. Mas a nossa amizade vai continuar, com certeza, e com certeza vamos continuar criando objetivos, criando sonhos e indo atrás deles”, afirmou.

Murilo e Fabio estiveram juntos desde o início dessa trajetória. E foi dessa forma que os dois progrediram no esporte, colecionaram conquistas e chegaram à seleção brasileira adulta no ano passado.

“Se olhar para trás, tudo que eu conquistei na minha vida, na minha carreira, e ele também, foi tudo em conjunto, foi tudo eu e ele”, comentou.

Sul-Americano

A dupla esteve em ação pela última vez no Campeonato Sul-Americano Adulto, em Buenos Aires, entre os dias 16 e 19 deste mês. Na ocasião, Murilo venceu a prova dos 400 m livre e ajudou o Brasil a conquistar o ouro no revezamento 4×200 m livre.

“A gente usou a competição bastante para treinar estratégia, voltar a sentir um pouco aquele frio na barriga das competições, porque fazia um bom tempo que a gente não competia”, apontou.

Acostumado a faturar títulos e bater recordes nas categorias de base, o americanense chegou à seleção adulta logo após completar 18 anos, em 2020. Ele recebeu sua primeira oportunidade na Missão Europa, um programa de treinamento realizado em Portugal.

Durante a estadia no país, Murilo foi o destaque do Brasil no Open de Loulé, com direito a quatro vitórias: nos 200, 400, 4×100 e 4×200 m livre.

“Estar na seleção brasileira é muito bom. É outro tipo de energia, outro tipo de objetivo. Então, independente do tempo que eu fiz, da prova que eu fiz, bater na frente com a seleção brasileira é muito bom para mim”, declarou.