A caminho de Tóquio, Felipe Bardi faz ‘escala’ em Portugal

Americanense ainda espera confirmação de vaga, mas já participa de viagem que tem como destino final as Olimpíadas

O velocista americanense Felipe Bardi já percorreu metade do caminho para o Japão. Nesta quinta-feira (17), ele embarcou para Portugal, que servirá como “escala” antes da viagem para os Jogos Olímpicos de Tóquio. O atleta, no entanto, ainda espera a confirmação da vaga no evento.

Velocista, por enquanto, está qualificado para três provas olímpicas – Foto: Wagner Carmo / CBAt

Bardi viajou com mais três velocistas: Paulo André Camilo de Oliveira, Derick Souza e Jorge Henrique Vides.

Segundo a programação divulgada pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo), eles ficarão concentrados na cidade de Rio Maior e vão encarar competições na Europa. Depois, seguirão para Saitama, no Japão, para um período de aclimatação antes das Olimpíadas.

Porém, ainda faltam 11 dias para a definição dos atletas que vão participar dos Jogos, pois o ranking mundial olímpico fecha apenas no próximo dia 29. Contudo, a convocação de Bardi é, praticamente, uma questão de tempo.

O americanense, por enquanto, está qualificado para três provas: 100, 200 e 4×100 metros rasos. Nas provas individuais, em cada uma delas, haverá a participação dos 56 melhores do ranking olímpico, com limite de até três representantes por país.

Conforme a última atualização do ranking, datada do último dia 16 e enviada pela CBAt ao LIBERAL, Bardi aparece em 45º lugar nos 100 m e em 42º nos 200 m. Em ambas as prova, ele figura entre os três melhores brasileiros – segundo melhor nos 100 m e terceiro nos 200 m.

No revezamento 4×100 m, o Brasil já garantiu classificação para os Jogos, mas o quarteto que representará o País segue indefinido. A CBAt vai convocar para a prova os velocistas que, no dia 29 de junho, estiverem nas quatro primeiras colocações do ranking nacional dos 100 m. Bardi ocupa a segunda posição atualmente.

Em meio a todos esses cenários, o americanense de 22 anos tem compromisso marcado para este domingo, quando disputará o Meeting de Braga, nos 100 m rasos.