7º Futebol Solidário supera edições anteriores e arrecada 8 ton de alimentos

Ao todo, 417 cestas básicas foram doadas no evento realizado em Americana, no estádio Décio Vitta, no último sábado (4)

A sétima edição do Futebol Solidário, realizada no estádio Décio Vitta, em Americana, arrecadou 417 cestas básicas, que somavam pelo menos 8 toneladas de alimentos não perecíveis. O saldo foi maior do que nos anos anteriores. O evento aconteceu no último sábado (4).

Mantimentos foram doados para entidades e famílias em situação de vulnerabilidade – Foto: Divulgação

Na ocasião, houve uma partida de futebol entre amigos, com a participação de ex-jogadores profissionais como o atacante Bruno Corrêa e os meias Jonas e Pituco, todos revelados pelo Rio Branco, além do zagueiro Felipe, que jogou por oito temporadas no futebol alemão.



“A grande vitória foi superar as nossas expectativas e alcançar esse recorde de alimentos arrecadados. Agradeço a todos que contribuíram para o sucesso desta edição”, afirmou Gregório Pessoa, um dos idealizadores do Futebol Solidário.

Os mantimentos doados foram distribuídos para a Comunidade Davi, Seara, Projeto Emanuel, Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo, Lar Dona Anita, Projeto Arco Íris, Instituto Fraternal Olguinha, Sagrada Família, entre outras entidades, e famílias carentes.