6ª edição da Meia Maratona da Avenida Brasil acontece neste domingo

Lucas Bissoli, Reinaldo Nascimento e Luan Bissoli, da Prenda Gaúcha, com a camiseta do evento - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

A 6ª edição da Meia Maratona da Avenida Brasil, em Americana, que conta com o apoio do LIBERAL, tem sua largada neste domingo, após dois anos sem ser realizada. Ao todo, a disputa terá 1.200 competidores, que vão correr nas distâncias de 5 km, 10 km e 21 km (meia-maratona).

A largada da primeira prova do dia, a dos 21 km, está prevista para 6h30, em frente ao CCL (Centro de Cultura e Lazer) de Americana, no Jardim São Paulo. Depois, às 6h40, será a vez dos corredores que participam das provas de 5 e 10 km partirem do mesmo local.

Segundo o organizador do evento, Tiago de Assis Miranda, a escolha da avenida que receberia a competição foi feita pensando nos próprios atletas, que tinham por hábito correr em uma das vias mais importantes de Americana.

“Os atletas gostam muito [da Avenida Brasil] e, visto que a avenida hoje é muito movimentada, o pessoal deixou um pouco de correr nela. Agora, a gente vai ter toda a avenida para os atletas”, contou Tiago.

A ideia para realização do evento surgiu na avenida mesmo, enquanto Tiago e um dos idealizadores da corrida, Reinaldo Nascimento, treinavam por lá.

Na conversa, o organizador questionou o motivo de não haver uma corrida ali mesmo, já que os dois sempre iam para outras cidades participar de competições.

E a adesão do público mostra o sucesso do evento, segundo Tiago. “Hoje, Americana é um polo muito forte (para corridas) e que precisa ser valorizado. Os americanenses abraçam”, disse o organizador.

Dos 1.200 inscritos, mais de 700 são residentes do próprio município.

PRENDA GAÚCHA. Além de idealizador do evento, Reinaldo é representante da equipe de corrida da Churrascaria Prenda Gaúcha, que também tem o apoio do LIBERAL.

Estarão correndo pela equipe na disputa deste domingo Lucas Bissoli, nos 10 km, e Luan Bissoli e Edna Cristina da Silva, nos 5 km.

A expectativa, segundo Reinaldo, é de levar seus atletas ao pódio nas respectivas distâncias. “Estamos sempre pensando positivo, sempre acreditando, sempre treinando e esperando as dificuldades que cada corrida tem, mas estamos treinados e preparados”, destacou.

O time da Prenda Gaúcha é treinado pelo professor André Zappia e conta ainda com o apoio da Acácia Farmácia de Manipulação, nutricionista Julia Boldrin, fisioterapeuta Marcelo Malteze e também da Pat Modas. *Estagiária sob supervisão de Guilherme Magnin