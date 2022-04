2ª Maratona de Revezamento tem presença de 750 corredores

Cerca de 750 atletas participaram da Maratona de Revezamento de Americana no último domingo – Foto: Gabriel Barbarini (FOTOP)

Cerca de 750 atletas participaram da 2ª Maratona de Revezamento de Americana, na manhã do último domingo (27), no Parque Universitário. O evento, organizado pela RT Sports, reuniu homens e mulheres que correram em três diferentes provas: 5 quilômetros, 10 quilômetros e 21 quilômetros.

As provas foram disputadas em um circuito fechado, com largada e chegada na Unisal, no campus Maria Auxiliadora.

Nas provas mais curtas, de cinco quilômetros, destaque para a equipe Prenda Gaúcha, que fez dobradinha na prova masculina. Luan Bissole (15min46seg) e Rodrigo Dantas (15m52s) venceram a corrida com tempo de mais de um minuto para os demais atletas do pódio.

Na prova feminina, Natalia Regina, da equipe Assessoria Esportiva, foi a mais rápida e terminou a prova fazendo o tempo de 18min41seg. Emboladas, as demais integrantes do grupo cruzaram a linha de chegada três minutos depois, mas todas próximas entre si. Lara Nascimento (22m11s), Ayni Nagamine (22m17s) — ambas de 17 anos —, Natália Giusti (22m25s) e Edna Cristina (22m32s) completaram o pódio.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Edna, da equipe Assessoria Esportiva, conquistou o lugar entre as melhores mesmo praticando corrida há, somente, há seis meses.

A Prenda Gaúcha também dominou as primeiras posições nas corridas de 10 quilômetros. Danielli Fernandes (39m58s) venceu a prova feminina, enquanto Caio Godoi (31m21s) e Lucas Bissole (32m45s) encabeçaram o pódio masculino. A equipe da Assessoria Esportiva também se destacou com três corredoras entre as cinco melhores da disputa.

Na prova mais longa do dia, de 21 quilômetros, Roseana Natal (1h35m43s), da equipe Top Training, foi a mais rápida entre as mulheres; e Antonio Marco Pereira (1h06m33s), também da Top Training, chegou em primeiro na prova masculina, que também contou com outras três atletas da equipe Lentos e Violentos.

A atleta Edna Cristina, que começou a correr há seis meses, chegou em 5º na prova de 5km. – Foto:

Confira os vencedores de cada prova

Prova 5 km

Feminina

Natália Regina Painelli (S2 Assessoria Esportiva) – 18m41s

Lara Nascimento (Santas Run) – 22m11s

Ayni Cristina Nagamine (Orlandini Assessoria) – 22m19s

Natalia Giusti (Ellite Runners) – 22m27

Edna Cristina (Prenda Gaúcha) – 22m34s

Masculina

Luan Bissole (Prenda Gaúcha) – 15m46s

Rodrigo de Campos (Prenda Gaúcha) – 15m52s

Lucas Canavesi (RCO) – 17m10s

Magno Eduardo (Açaí Milk) – 18m07s

Robson Moreira (Top Training) – 18m19s

Prova 10 km

Feminina

Danielli Fernandes (Prenda Gaúcha) – 18m41s

Carolini de Lima (Graeteam) – 45m08s

Geise Maria da Silva (S2 Assessoria Esportiva) – 46m35s

Marcela Merchiori (S2 Assessoria Esportiva) – 50m37

Isabela Gonçales (S2 Assessoria Esportiva) – 51m11s

Masculina

Caio Godoi (Prenda Gaúcha) – 31m21s

Luan Bissole (Prenda Gaúcha) – 32m45s

Adilson da Silva (Dantas Run) – 35m35s

Bernabé Gomes (Raia 1) – 37m26s

João Paulo Santos (Lentos e Violentos) – 38m16s

Prova 21 km

Feminina

Rosanea Natal (Top Training) – 01h35m43s

Giovana Cristina (Loft) – 01h36m07s

Sueli Ramos (Bora Lá) – 01h36m37s

Jaqueline Vaz Guerreiro (S2 Assessoria Esportiva) – 01h40m23s

Lucineti de Andrade (Bora Lá) – 01h43m04s

Masculina

Antonio Marco Natal (Top Training) – 01h35m43s

Nelson Andreata (Lentos e Violentos) – 1h17m34

Altair Barboza Rotta – (Lentos e Violentos) – 1h17m35

Thiago Andia – (Lentos e Violentos) – 1h17m35

Daniel Antonio da Silva (Douglas Passarin) – 1h18m33