Espanhola desdenha da seleção brasileira após derrota no futebol e tem perfil ‘invadido’

Seleção brasileira feminina fez 4 a 2 na Espanha nesta terça-feira - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

A atacante espanhola Jenni Hermoso fez uma declaração polêmica após a eliminação da Espanha para o Brasil no futebol feminino dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A jogadora acusou a seleção brasileira de “não jogar futebol”. Após a repercussão, torcedores a provocaram no perfil da atleta no Instagram.

O motivo que levou Hermoso a fazer tal avaliação foi, segundo ela, a “cera” feita pelas brasileiras para “matar” tempo de jogo. A árbitra inglesa Rebecca Welch, porém, compensou nos acréscimos, com 15 minutos somados ao tempo regulamentar no segundo tempo.

“Souberam como nos machucar, jogar nas nossas costas. Para mim, não é futebol. Não gosto desse futebol. Obviamente, ganham minutos, te fazem perder tempo. Para elas, isso valeu. Elas estão na final, e nós vamos pelo bronze”, avaliou a jogadora à rádio espanhola Cope.

“Tínhamos muitas esperanças, depois de um ano super bonito. Seria muito bonito jogar uma final de Olimpíada, mas sabemos que hoje não jogamos um bom futebol. No final, o que contam são os gols. Creio que foram falhas nossas. Tampouco, não jogamos nosso futebol”, ressalvou antes da fala polêmica.

Hermoso lamentou ter participado menos minutos durante a Olimpíada em relação à Copa do Mundo 2023, quando a Espanha foi campeã, com o controverso técnico Jorge Vilda. “Tenho um papel diferente e estou aceitando que é isso que me cabe”, lamentou a jogadora de 34 anos, sobre a escolha da técnica Montse Tomé.

No portal da rádio Cope, uma análise pós-jogo também criticou o comportamento do Brasil. Mais especificamente, da atacante Priscila, que abriu o placar após falha da goleira Catalina Coll. A comemoração da brasileira, gritando em direção à goleiro, foi um “ato antidesportivo”, na avaliação do veículo. A publicação também critica a seleção espanhola, mas sem elogios ao Brasil, diferente de outros veículos espanhóis como Marca e Mundo Deportivo, que chegaram a definir a vitória brasileira como “baile”.

Ataques após falas sobre o Brasil

Os torcedores brasileiros, empolgados com a vitória, não pouparam Jenni Hermoso assim que a fala da jogadora começou a viralizar nas redes sociais. O perfil da atleta no Instagram conta com inúmeras respostas com provocações e piadas sobre a derrota espanhola. “Ainda bem que a França fica pertinho da Espanha… dá tempo de chorar em casa”, diz um comentário em meio a emojis de risadas e bandeiras do Brasil.

A própria página da seleção brasileira fez uma publicação alusiva ao que disse Hermoso. “O jogo é jogado e o lambari é pescado. Jogando futebol!”, publicou o perfil.

Jenni Hermoso é uma das principais jogadoras do futebol feminino mundial. Em 2023, após o título da Copa do Mundo, ela ficou em segundo lugar na disputa pela Bola de Ouro, ficando atrás da também espanhola Aitana Bonmatí.

A Espanha disputa o bronze na sexta-feira, 9, contra a Alemanha, às 10h (horário de Brasília), em Lyon. Já a final ocorre no sábado, às 12h, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris.