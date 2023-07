Espanhol David Silva anuncia aposentadoria após lesão no joelho: ‘Muito obrigado, futebol’

O sonho de disputar a Liga dos Campeões com a Real Sociedad não se concretizará para o experiente espanhol David Silva. Por causa de uma lesão grave no joelho esquerdo, o meia de 37 anos anunciou nesta quinta-feira sua despedida dos gramados. “Muito obrigado, futebol”, anunciou o craque, em vídeo de pouco mais de um minuto.

Na vitoriosa carreira do habilidoso meia, foram 869 partidas disputadas, com 156 gols anotados, 226 assistências e 20 títulos conquistados, com a consagração na Copa do Mundo de 2010. Pela Espanha, ainda ergueu a Eurocopa de 2008 e 2012. Ele passou por todas as categorias de base da seleção, defendendo seu país em 179 jogos.

“Hoje é um dia triste para mim. É hora de me despedir daquilo a que dediquei toda a minha vida. Hoje tenho de me despedir de colegas que são como uma família para mim”, gravou um vídeo, emocionado, David Silva.

“Vou sentir muito a sua falta. Chés, armeros, celtiñas, cityzens e txuri urdines, obrigado por terem me feito sentir em casa”, afirmou, agradecendo aos torcedores de Valencia, Eibar, Celta, Manchester City y Real Sociedad, clubes que defendeu na carreira. “Muito obrigado, futebol.”

Além da seleção e do grande trabalho na Real Sociedad nas últimas duas temporadas, David Silva brilhou com a camisa do Manchester City, clube no qual disputou 436 partidas e ergueu a maioria de suas taças. Na Inglaterra, foram quatro títulos do Campeonato Inglês, 5 Copas da Liga Inglesa, 2 Copa da Inglaterra e 2 Supercopas da Inglaterra. Anotou 76 gols e deu 121 assistências.

“Simplesmente David Silva, lenda do Manchester City”, homenagem o clube, com um vídeo do jogador no gramado do Ettihad Stadium já sem o tradicional uniforme, lendo um bilhete de agradecimento pelos feitos com a equipe. Seus gols e jogadas ainda foram exibidos.