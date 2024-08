Espanha supera anfitriã França na prorrogação e fatura ouro no futebol masculino na Olimpíada

Menos de um mês após levantar o troféu da Eurocopa, a seleção espanhola masculina de futebol celebrou mais uma conquista de peso nesta sexta-feira. A Espanha faturou a medalha de ouro na Olimpíada de Paris-2024 ao superar na final os anfitriões franceses na prorrogação por 5 a 3, após empate por 3 a 3 no tempo normal, no Parque dos Príncipes, na capital do país. Camello foi o herói da Espanha, autor dos dois gols do tempo extra.

Trata-se do segundo ouro espanhol no futebol masculino na história dos Jogos Olímpicos. O primeiro foi obtido em Barcelona-1992, quando o time jogou em casa. Desde então, os espanhóis acumularam duas medalhas de prata, a última em Tóquio, em 2021, quando perdeu a final para o Brasil. A seleção brasileira se sagrou bicampeã olímpica (Rio-2016 e Tóquio), mas ficou fora em Paris-2024 porque não se classificou.

Já a equipe francesa, comandada pelo técnico Thierry Henry, campeão mundial pela seleção principal em 1998, somou sua segunda prata no masculino, sendo a primeira justamente nos Jogos de Paris-1900. O ouro veio em Los Angeles-1984, vencendo o Brasil naquela decisão.

Com seu time sub-23, sem representantes da seleção campeã da Eurocopa, a Espanha levou um susto no início da partida. Aos 10, Millot encheu o pé dentro da área e o goleiro Arnau Tenas espalmou para dentro do gol. A virada espanhola, no entanto, veio ainda no primeiro tempo, e de forma fulminante, num intervalo de 10 minutos, sob o comando de Fermin López.

Ele mandou para as redes aos 18 e buscou a igualdade no placar. Sete minutos depois, voltou à carga e colocou a Espanha à frente pela primeira vez na partida. E Baena, aos 28, deixou a seleção espanhola numa situação confortável na final olímpica.

O segundo tempo foi de pressão francesa, que criou boas chances de gol e até mandou uma bola no travessão. Aos 33, Akliouche descontou ao anotar o segundo gol dos anfitriões, o que esquentou o jogo de vez. A partida mudou completamente aos 45 minutos do segundo tempo, quando o árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel consultou o VAR para confirmar um pênalti.

Mateta converteu a cobrança, e empatou o jogo aos 47 minutos e forçou a disputa da prorrogação, quando a Espanha voltou a se impor em campo. Sem se abalar com a reação francesa, o time anotou o quarto e o quinto gols, ambos com Camello, selando o lugar mais alto no pódio.

A disputa pela medalha de bronze aconteceu na quinta-feira. A equipe do Marrocos aplicou 6 a 0 no Egito e assegurou o terceiro lugar.