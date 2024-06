Espanha domina Itália, mas só consegue vitória e classificação na Euro graças a gol contra

A Espanha aterrorizou a Itália durante a maior parte do duelo desta quinta-feira, pela segunda rodada da Eurocopa, mas só conseguiu balançar a rede graças ao zagueiro italiano Calafiori, que fez contra. A trapalhada do defensor originou o único gol da partida, encerrada com vitória por 1 a 0 para os espanhóis, agora classificados para as oitavas de final.

Na última rodada da fase de grupos, a seleção comandada por Luis de La Fuente, líder do Grupo B, com seis pontos, vai enfrentar a Albânia do técnico brasileiro Sylvinho, dona de um ponto, às 16 horas de segunda-feira. No mesmo dia e horário, a Itália – segunda colocada, com seis pontos – enfrenta a Croácia, quarta colocada, com um ponto.

O futebol apresentado pela seleção espanhola durante o primeiro tempo foi agradável aos olhos dos espectadores e perturbador para a Itália, que teve uma atuação basicamente limitada a se defender durante quase todo o primeiro tempo. As investidas de Nico Williams pelo lado esquerdo do ataque foram um pesadelo para o lateral-direito italiano Di Lorenzo, constantemente desafiado a parar os dribles do jovem ponta de 21 anos.

O domínio da Espanha no setor ofensivo só foi possível porque havia organização também na defesa, com uma linha que se articulava rapidamente na hora de impedir os contra-ataques ensaiados pelos rivais. Pelo meio, Rodri e Fabián Ruiz eram bem-sucedidos na ligação com o ataque.

Faltava um pouco mais da participação de Pedri, mas a ausência de protagonismo do meio-campista não foi um empecilho aos espanhóis. Ao fim da etapa inicial, ficou a frustração de não ter conseguido balançar a rede depois de criar oportunidades de diversas formas, principalmente em jogadas áreas, mas também em chutes de fora da área e conclusões consequentes de boas articulações de passes.

No começo segundo tempo, o zagueiro italiano Calafiori fez o que os atacantes espanhóis não conseguiram fazer durante todo o primeiro tempo. Em jogada de muita infelicidade, ele deu uma joelhada na bola, que já havia passado pelo goleiro após cruzamento de Nico Williams, e colocou a bola na própria rede para abrir o placar para os rivais.

O jogo continuou com o mesmo desenho. Fora lances extremamente pontuais, a Itália mal levou perigo à defesa da Espanha, que manteve a agressividade e gerou oportunidades de ampliar o placar, como uma finalização de Williams no travessão. Os minutos finais foram de mais ações ofensivas italianas, porém sem tanta intensidade. Já Donnarumma continuou trabalhando e evitou novos gols espanhóis.