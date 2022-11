Escola de Goleiros completa 17 anos e promove o 7º Duelo da Madrugada

Evento marca o aniversário do projeto, que atende atualmente 160 alunos, entre meninos e meninas, com aulas gratuitas

Para comemorar 17 anos de muitas defesas no esporte e no social, a Escola de Goleiros Camisa 1 realiza na próxima sexta-feira, dia 11, a sétima edição do Duelo da Madrugada com mais de 200 goleiros de Americana e região.

O Duelo da Madrugada, como o próprio nome já explica, dura em média 9 horas. O evento tem início às 22h00 e termina às 06h00. As crianças são as primeiras a participarem do desafio, enquanto os adultos fecham o evento.

O sono é um dos grandes adversários dos participantes como ressalta o idealizador da Escola de Goleiros e do Duelo da Madruagada, Vander Batistella. “É preciso uma força mental muito grande e muito esforço por conta dos goleiros. É uma madrugada diferente de tudo o que estes atletas já viveram”, ressalta Bastistella.

Projeto Escola de Goleiros chega a 17 anos de atuação em Americana – Foto: Divulgação

O evento marca o aniversário do projeto Camisa1 , que atende atualmente 160 alunos, entre meninos e meninas, com aulas gratuitas, através da Lei de Incentivo ao Esporte. “Há sete anos tivemos esta iniciativa para entreter os nossos alunos e aos poucos foi tomando forma e hoje recebemos atletas de outros estados, países, e já está em nosso calendário”, lembrou.

Para a realização do projeto e das ações sociais que envolvem a Camisa 1, Vander Batistella reforça que o apoio das empresas e dos amigos deixa o programa vivo. “Agradecemos a Deus, que nos sustentou até aqui com apoio das empresas, patrocinadores, diretoria, voluntários, pais entre muitos outros que fazem parte da família Camisa 1”, disse.

Em comemoração ao aniversário, a equipe da Escola de Goleiros também liberou o sinal do documentário “Escola de Goleiros – O Filme”, que conta a história do projeto e do goleiro Daniel Fuzatto, ex-aluno Camisa 1 e hoje jogador profissional de futebol na Europa.

A Escola de Goleiros está ativa na Lei de Incentivo ao Esporte, do Governo do Estado de São Paulo, através das empresas: Supermercados São Vicente, Goodyear, Papirus, Brose, MBM Logística e Cinderela fitas e viés.