Escobar vê Santos maduro e destaca sequência positiva para time seguir no topo: ‘Manter foco’

Quatro jogos de invencibilidade com três vitórias e um empate. A virada de chave, que encerrou uma crise no clube e colocou o Santos novamente como principal candidato ao acesso tem um nome: maturidade. Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, o lateral-esquerdo Escobar disse que o elenco entendeu o recado dado pelo técnico Fábio Carille e reencontrou a sua essência na Série B do Campeonato Brasileiro.

“Temos agora uma sequência boa onde conseguimos nos firmar. Carille falava para não perdermos o foco, seguimos acreditando no trabalho, e voltamos a conquistar os resultados no campeonato”, afirmou o jogador.

E após a derrota para o Operário-PR por 1 a 0 em 14 de junho, pela 10ª rodada, o Santos realmente mudou de atitude. Depois disso foram três vitórias (Goiás, Chapecoense e Ceará) intercaladas pelo empate sem gols diante do Mirassol. O Santos contabiliza 25 pontos na competição nacional.

Escobar destacou a união do elenco para que o Santos voltasse a reagir no torneio. “O grupo é muito unido e a intensidade do trabalho se manteve. A Série B é muito competitiva e todos os times querem jogar a mil contra o Santos. Agora que estamos nessa sequência boa, vamos tentar manter”, disse o jogador que chegou ao clube em abril deste ano.

Visando a preparação para o duelo desta segunda-feira, diante do Ituano, Carille comandou um treino tático. Sem poder contar com Giuliano, com lesão no bpiceps femoral da coxa direita, ele deve testar Serginho na posição. Já no ataque, Guilherme pode reaparecer após sofrer um edema na coxa esquerda. O treinador vai aproveitar os treinos deste sábado e domingo para definir a equipe.