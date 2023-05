Erison viaja, mas desfalca São Paulo em treino e é dúvida contra Tolima

O São Paulo treinou nesta segunda-feira no Centro de Treinamento da Federação Colombiana de Futebol, em Bogotá, visando o confronto com o Tolima, marcado para esta terça-feira, às 19h, no Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué. O atacante Erison está com a delegação na Colômbia, mas não participou das atividades.

Erison está se recuperando de um estiramento em fibrose na coxa esquerda e é dúvida para a partida. A expectativa do técnico Dorival Júnior é levar o atacante ao menos como opção entre os suplentes, já que Calleri, com dengue, sequer viajou.

O dia começou com exercícios de mobilidade e fortalecimento muscular na academia e, na sequência, um circuito físico no gramado. Na segunda etapa do treino, o elenco foi dividido em dois grupos: uma parte fez um trabalho técnico de troca de passes, movimentação e posse de bola em campo reduzido, enquanto o restante fez uma atividade tática e posicional com o técnico Dorival Júnior.

O treinador ensaiou repetir o mesmo time que empatou com o Coritiba por 1 a 1 na última rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, o provável São Paulo contra o Tolima poderá ter: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Luan, Pablo Maia e Rodrigo Nestor; Marcos Paulo (Alisson), Luciano e Welington Rato.

Com 100% de aproveitamento, o São Paulo é o líder do Grupo D, com seis pontos, três a mais que Tolima-COL e Tigre-ARG. O Puerto Cabello-VEN ainda não pontuou.