Erica Sena é 7ª em La Coruña e garante o índice olímpico para Paris-2024 na Marcha Atlética

O grito logo após cruzar a linha de chegada do GP de La Coruña na sétima colocação reflete bem a alegria da brasileira Erica Sena. Além de terminar entre as melhores da prova, a atleta garantiu índice olímpico para Paris-2024 com 1min28s46. A marca necessária era de 1min29s20.

Além de Erica Sena, que se superou ao ser mãe faz pouco menos de um ano e ainda leva o primeiro filho para as provas fora do País, Viviane Lyra e Gabriela de Sousa também participaram da prova de 20km na Espanha.

Com a confirmação da vaga para a atleta pernambucana, o atletismo do Brasil já tem três representantes garantidos nos Jogos Olímpicos. Antes de Erica Sena, Caio Bonfim, na marcha atlética e Daniel do Nascimento na maratona, haviam se garantido.

Aos 38 anos, Erica Sena tentará na França melhorar seu sétimo lugar conquistado na Olimpíada do Rio, em 2016. Ela ainda tem dois quarto lugares em etapas do Mundial, em 2017 e 2019. Serão 48 representantes da modalidade em Paris, no próximo ano.

A prova desta sábado foi vencida pela peruana Kimberly García León, com 1h26min33, superando Quanming Wu, da China, e a mexicana Alegna Gonzalez Muñoz. Sena, apesar do sétimo, vibrou bastante o momento de superação. Ela havia levado a prata em Varsóvia em abril, mas com tempo acima do 1h30min. Garantir a presença olímpica é um presente antecipado ao herdeiro Kylian, que completará 1 aninho no dia 14 de junho.