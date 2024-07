Equipe americanense conquista primeira edição de torneio quadrangular de basquete

Jogando em casa, Americana bateu Cosmópolis na semifinal e Iracemápolis na decisão, no ginásio do Jardim São Pedro

A equipe de basquete masculino Sub-21 do Flamengo/Americana conquistou na última sexta-feira (12) o troféu de campeão do 1º Quadrangular Cidade de Americana, realizado no ginásio da Praça de Esportes Marco Antônio Gobbo, no Jardim São Pedro. A competição teve o apoio da Secretaria Municipal de Esportes.

Time de Americana venceu Iracemápolis na final do torneio – Foto: Divulgação

A competição teve duração de dois dias e contou com quatro equipes, que se enfrentaram em semifinal e depois na final ou disputa de terceiro lugar. Na quinta-feira (11), Americana enfrentou Cosmópolis, vencendo por 71 a 64, enquanto Iracemápolis bateu Santa Bárbara d’Oeste, pelo placar de 85 a 44.

Com isso, no segundo dia da disputa, a final foi entre Americana e Iracemápolis, com vitória do time da casa por 86 a 63. Na disputa pela terceira colocação, Cosmópolis bate o time barbarense por 74 a 54.

Fazem parte do elenco do time de Americana os atletas Felipe Garcia, Vinicius David, Luigi Limper, Fábio Martins, Heitor Balbino, Gabriel Cassassola, Renan Oliveira, Leonardo Pântano, Augusto César, Walker Cruz, Leo Victor, João Espinosa, Rauan Rodrigues e Guilherme Bernardino. Além deles, a comissão tem o técnico Élcio Ortiz, o auxiliar Nicolas Vieira Silva Daniel e a diretora Nathalia Balbino.