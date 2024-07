Equatoriano comanda São Paulo contra o Bragantino e conta com retorno de Luciano

O São Paulo trabalhou nesta sexta-feira visando o jogo diante do Red Bull Bragantino, sábado, no MorumBis, com novidades. A começar por quem estará no banco de reservas: o time será dirigido pelo equatoriano Carlos Gruezo, por causa das suspensões de Luis Zubeldía e do auxiliar Maxi Cuberas. Sem Calleri e Ferreirinha, o ataque pode ser formado por dois jogadores que até pouco tempo brigavam pela vaga do camisa 9, então machucado: Luciano e André Silva. O primeiro é certeza, enquanto o mistério pela segunda vaga vai até momentos antes do jogo.

Em sua única atividade para definir a equipe que encara o time do interior, Zubeldía separou os titulares e fez atividades em campo reduzido de posicionamento e finalizações. O técnico conversou bastante com Luciano, que deve ser o cara dos gols no MorumBis sem Ferreirinha e Calleri, que vinham se destacando, mas levaram o terceiro amarelo.

Luciano estará descansado contra o Red Bull Bragantino pelo fato de ter cumprido suspensão na visita ao Athletico-PR, no meio de semana, com vitória tricolor por 2 a 12. Seus companheiros, porém, ficarão guardados a sete chaves.

Lucas Moura pode ser deslocado, como já ocorreu em Curitiba, com a manutenção de Wellington Rato. Mas a outra vaga está em aberto. André Silva, então concorrente de Luciano ao time titular, tem o jovem Juan como sombra e também a possibilidade de um meia reforçado, com Nestor correndo por fora.

Embalado por três vitórias seguidas, o São Paulo sabe que os três pontos neste sábado, às 20 horas, colocarão a equipe provisoriamente ao lado dos times que hoje disputam a segunda posição: Botafogo, Palmeiras e Bahia somam 27, diante de 24 da equipe tricolor. O líder Flamengo tem 30. O apoio da torcida é uma das armas: já foram vendidos mais de 35 mil ingressos.