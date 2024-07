Equador demite técnico Félix Sánchez após queda para a Argentina nos pênaltis na Copa América

A Federação Equatoriana de Futebol confirmou, nesta sexta-feira, a rescisão do contrato do espanhol Félix Sánchez e sua comissão técnica. A demissão aconteceu após o Equador ter sido eliminado da Copa América pela Argentina, nos pênaltis, em jogo válido pelas quartas de final do torneio de seleções.

Em breve comunicado, a entidade que comanda o futebol no País afirmou que foi acertado o término da relação contratual com o técnico Félix Sánchez Bas e agradeceu os serviços prestados pelo treinador.

Na competição, a seleção equatoriana se classificou em segundo lugar no Grupo B ficando atrás da Venezuela. Em três jogos, o time somou quatro pontos com uma vitória, um empate e uma derrota.

Nas quartas de final, diante dos atuais campeões do torneio, o Equador arrancou um empate de 1 a 1 no tempo normal. Nas penalidades, porém, os argentinos levaram a melhor, consolidando a classificação com um 4 a 2.

Alvo de críticas no comando de sua seleção, Sánchez já vinha sofrendo cobranças por parte da imprensa local e da torcida. Nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026, o Equador ocupa a quinta colocação, com oito pontos.