Enzo, filho de Marcelo, decide clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid

Que Marcelo marcou a história do Real Madrid, disso ninguém duvida. Até por isso, as expectativas sobre Enzo, filho de 14 anos do lateral, são enormes. Mas ele tem escrito sua própria história. No sábado, o atacante brasileiro foi responsável por garantir a vitória do clube merengue sobre o Atlético de Madrid na categoria sub-15.

A família de Marcelo tem uma ligação especial com o Real. Tanto que Enzo Alves, ao celebrar o segundo gol da equipe no clássico, comemorou igual a Jude Bellingham, um dos destaques da equipe principal, que conta com Vinícius Júnior e Rodrygo. A vitória veio graças a uma cabeçada do brasileiro aos 32 do segundo tempo. Ele subiu mais alto que todos os adversários. Seu irmão, Liam, também repetiu a celebração em uma partida de futsal.

Enzo tem correspondido às expectativas, que são enormes. Nos últimos oito jogos, o filho de Marcelo marcou incríveis 14 gols, além de contemplar os companheiros com oito assistências. Tudo isso retornando de lesão. Nas redes sociais, o orgulhoso pai parabenizou o filho. “Orgulho de você, menino”, escreveu o lateral do Fluminense.

A história de Marcelo no clube de Madri é enorme. Ele chegou ao Real na temporada 2006-2007 e lá permaneceu até a temporada 2021-2022. Foram seis títulos do Campeonato Espanhol, cinco da Supercopa da Espanha, dois da Copa do Rei, cinco da Ligas dos Campeões, três da Supercopa da Europa e quatro do Mundial de Clubes da Fifa.

Após encerrar sua trajetória pelo clube madrilenho, Marcelo fez uma breve passagem pelo Olympiacos, da Grécia, até acertar o retorno ao Fluminense em fevereiro do ano passado. No primeiro ano em seu retorno ao Brasil, fez parte da histórica conquista da Copa Libertadores.