Esporte Entenda relação com torcida do Al-Itllihad que fez Benzema apagar contas nas redes sociais

Contratado a peso de ouro depois de ser eleito o melhor jogador do mundo em 2022, Karim Benzema tem dado dor de cabeça àqueles que esperavam o craque francês que brilhou no Real Madrid. O astro de 36 anos tem deixado a desejar dentro de campo, frustrando torcedores e dirigentes do Al-Ittihad, especialmente após a goleada sofrida para o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, na última terça-feira, por 5 a 2. Para se blindar das críticas, Benzema excluiu suas redes sociais.

O que era para ser um reencontro entre dois vitoriosos amigos pelo Real Madrid acabou intensificando a crise. Benzema apagou sua conta no Instagram, que tinha milhões de seguidores em razão das fortes críticas que tem recebido. No X (antigo Twitter), seu perfil continua ativo, mas sua última publicação é de 5 de dezembro.

Benzema, que um dia contou com parcerias de CR7, Vinicius Junior, Modric, Kroos, e tantos outros craques, hoje tenta brilhar sozinho. Em comparação com outras equipes da Arábia Saudita, o Al-Ittihad foi quem trouxe reforços de menor qualidade. Os volantes Fabinho e Kanté, e o zagueiro Luiz Felipe, são os únicos que acompanham o francês. Em cinco meses, ele balançou as redes 12 vezes em 20 jogos.

Os torcedores, entretanto, não querem saber. A pressão por gols continua a mesma. A bronca com Benzema é tanta que o atacante chegou a ser apelidado por alguns como “Ben Hazima”, que em espanhol significa “filho da derrota”. Alguns comentaristas de futebol da Arábia Saudita analisam a situação como problemática, dizendo que a distância entre o jogador francês com o público está crescendo a cada dia que passa. Não só Benzema ainda não conseguiu fazer a diferença, como “não está fazendo nenhum esforço”, segundo o jornalista Walid Al-Faraj.

A comparação com Cristiano Ronaldo era inevitável e, de certo modo, até injusta. Se de um lado o astro português mostrou seriedade em um mercado de nível inferior, o mesmo não pode ser dito de Benzema. Os conflitos começaram cedo. Houve atritos entre o francês e o técnico Nuno Espírito Santo, que culminou na demissão do treinador. Mas, a mudança não provocou grandes melhoras. Na ocasião, o comandante chamou o atacante de “preguiçoso”.

“É um grande jogador, mas parece que tem preguiça de pressionar o seu rival”, disse Nuno ao antigo jogador do Real Madrid, que lhe disse para falar “com todo o grupo, não só comigo”. O português, então, rebateu: “Você é o líder da equipe, exemplo para os outros, e o atleta mais importante. Deve ter iniciativa e ser um exemplo para todos”. Hoje o treinador está no Nottingham Forest.