Enoglu brilha, Itália supera Estados Unidos e conquista inédito ouro olímpico no vôlei feminino

A seleção brasileira de vôlei feminino terminou com o bronze nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Mas tinha consciência que poderia fazer frente à Itália na decisão. As comandadas de Zé Roberto acabaram caindo nas semifinais diante dos Estados Unidos, que foram facilmente batidos pelas italianas na decisão deste domingo, com show de Enoglu e 3 a 0 no placar, parciais de 25/18, 25/20 e 25/17.

A forte ponteira, uma das melhores do planeta em sua posição, conduziu as italianas ao topo do pódio pela primeira vez ao anotar quase um set de pontos. Foram 22 bolas certeiras da jogadora, muito superior à segunda maior pontuadora da partida, sua compatriota Sylla, que anotou 10 vezes.

As americanas fizeram 3 a 2 sobre o Brasil em semifinal disputada, mas desta vez pouco puderam apresentar diante de uma empolgada seleção italiana. Jordan Thompson, por exemplo, foi quem mais conseguiu marcar pelos EUA: somente oito vezes.

Foi o primeiro ouro do voleibol feminino italiano em 16 edições da modalidade em Jogos Olímpicos (entrou na competição em 1964). A seleção europeia é a sétima equipe diferente a subir no topo do pódio. A extinta União Soviética lidera, com quatro ouros, seguida por China e Cuba, com três, além de Japão e Brasil, com duas. A Itália se iguala aos Estados Unidos, com uma.

Para conquistar sua tão sonhada medalha de ouro, a Itália mostrou força desde o primeiro set, não deixando os Estados Unidos respirarem na partida. Enoglu anotou metade dos seus 22 pontos apenas no primeiro set, com oito ataques e três bloqueios. Foram mais cinco no segundo set e seis no terceiro.

Com começo de decisão arrasador, a Itália foi logo abrindo 6 a 1, com cinco pontos diretos. Sem jamais reagir, as norte-americanas ficaram em desvantagem de 15 a 7 e acabaram perdendo a parcial em 25 a 18.

O começo do segundo set veio com falsa impressão que reagiriam após abrirem 2 a 0. Depois de ainda terem vantagem com 4 ma 3, as norte-americanas permitiram a virada e jamais voltaram ao comando do set, levando 25 a 20. Enoglu comandava as italianas, que ficaram atrás no placar do set decisivo somente uma vez, com 5 a 6. Do mais, controle absoluto e vitória, com show de voleibol, por 25 a 17.