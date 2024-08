Engenheiro de Lewis Hamilton recebe promoção e vai continuar na Mercedes

A parceria entre Lewis Hamilton e o engenheiro de corrida Pete Bonnington será desfeita a partida da próxima temporada na Fórmula 1. Isso porque o “fiel escudeiro” do piloto britânico na Mercedes recebeu uma promoção e optou por permanecer na escuderia contrariando as previsões de que seguiria para a Ferrari em 2025 para acompanhar o heptacampeão mundial em sua nova fase na carreira.

Juntos, os dois tiveram uma sintonia mais do que positiva. A dobradinha teve início a partir de 2013. Desde então, Hamilton festejou a conquista de seis títulos mundiais na categoria.

Após acerto com a cúpula da Mercedes, Bonnington agora assume a função de chefe de engenharia da equipe alemã. As novas atribuições já começam a ter efeito a partir da segunda temporada. A informação do acordo foi dada por uma porta-voz da escuderia.

Os dois, no entanto, vão seguir trabalhando juntos até o final do ano na Mercedes. Apesar da promoção, Bonnington vai conciliar sua nova função com a atividade de engenheiro de corrida do piloto britânico em seus últimos meses de Mercedes.

Neste fim de semana, a Fórmula 1 volta às pistas para a disputa do GP da Holanda, que acontece no domingo, no circuito de Zandvoort. A 15ª etapa da temporada marca a retomada das provas após as férias de verão na Europa. Nesta sexta-feira serão realizados os dois primeiros treinos livres. No sábado acontece a definição do grid.