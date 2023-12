Esporte Endrick se encontra com Jayson Tatum e troca uniformes da seleção e Celtics com astro da NBA

O garoto Endrick está aproveitando suas férias após ser decisivo para o bicampeonato do Palmeiras no Brasileirão. Artilheiro da equipe, o jovem de 17 anos se encontrou nesta terça-feira com Jayson Tatum, um dos astros da NBA, a liga de basquete dos EUA, tietou a estrela e ainda o presenteou com uma camisa do clube alviverde.

Endrick está nos EUA também para compromissos comerciais referentes ao seu novo fornecedor de materiais esportivos, a New Balance. Em Boston, o atacante acompanha o jogo entre os donos da casa, o Boston Celtics, e o Cleveland Cavaliers. A partida acontece no TD Garden. O jovem é um grande fã de basquete e acompanha com frequência os jogos da NBA.

Além da camisa do Palmeiras, Endrick presenteou Tatum com o fardamento da seleção brasileira. Em troca, o garoto recebeu um uniforme do Boston Celtics. Tatum é detentor de alguns recordes na NBA e lidera sua equipe, que está na ponta da Conferência Leste da NBA.

A estada de Endrick em Boston será curta. O jogador do Palmeiras fica nos EUA apenas até quinta-feira para seus compromissos comerciais e depois embarca para Madri, capital espanhola, sua futura casa, a partir de julho de 2024, quando completa 18 anos.

Endrick recebeu um convite do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, para visitar a capital da Espanha e conhecer as instalações do clube merengue, incluindo o Estádio Santiago Bernabéu, recentemente reformado, e a Ciudad Deportiva, centro de treinamento em Valdebebas.