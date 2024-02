Esporte Endrick planeja nova vitória do Palmeiras para manter invencibilidade diante do Corinthians

O atacante Endrick espera que o Palmeiras aumente para sete jogos consecutivos a invencibilidade sobre o rival Corinthians, domingo, às 18h, na Arena Barueri, em duelo válido pelo Campeonato Paulista. O jogador treinou com o restante do elenco nesta sexta-feira, na Academia de Futebol.

“O Corinthians é um time muito bom, todos sabem. Como o Abel fala, ganhamos na ontem (quinta-feira), mas temos 24 horas para já treinar de novo e trabalhar. O Abel (Ferreira, técnico) sabe muito bem o que será preciso para conquistar a vitória, e faremos o necessário para que o time vença. Agradeço por estar participando de mais um Derby. Espero que possamos ganhar com a nossa torcida em Barueri”, disse o jogador, de 17 anos.

Endrick vai atuar pelo Real Madrid no segundo semestre, mas até lá demonstra entusiasmo para conquistar mais um título, assim como fez em outras seis oportunidades (Sub-11 em 2017, Sub-13 em 2018, Sub-15 em 2019 e 2021, Sub-20 em 2021 e e Profissional em 2023).

“Como eu sempre falei desde o final da temporada passada: quero jogar os campeonatos aqui, quero ganhar, ajudar no que for preciso. Estou muito satisfeito aqui dentro, com a cabeça muito focada, e creio que todos os jogadores e toda a comissão estão me ajudando bastante. Espero ajudar o Palmeiras nessa reta final do Paulista nas outras competições também”, afirmou o atleta.

Nesta sexta-feira, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na vitória sobre o São Bernardo realizaram o cronograma regenerativo na parte interna do centro de excelência. Os demais foram ao gramado e disputaram um trabalho coletivo em campo reduzido com a participação de jovens do grupo de apoio.

O técnico Abel Ferreira comanda o último treino neste sábado, quando vai definir a escalação da equipe para o clássico. No único Palmeiras x Corinthians realizado na Arena Barueri em toda a história, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2022, a vitória foi do time alviverde por 3 a 0 (gols de Gustavo Gómez, Rony e Dudu).