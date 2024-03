Endrick lidera lista de centroavantes mais promissores e mais dois brasileiros ficam no top-10

O atacante Endrick, do Palmeiras, foi colocado como o centroavante sub-21 mais promissor do mundo em ranking organizado pelo Observatório do Futebol, grupo de pesquisa do Centro Internacional de Estudos Esportivos (CIES). Aos 17 anos, ele tem a companhia de outros dois brasileiros no top-10 organizado pela instituição: Vitor Roque, de 19, do Barcelona, que está em segundo lugar na lista, e Marcos Leonardo, de 20, do Benfica, o décimo colocado.

Entre o barcelonista e benfiquista estão o irlandês Evan Ferguson, do Brighton, o chileno Damián Pizarro (Colo-Colo), o argentino Jerónimo Domina (Unión de Santa Fé), o sérvio Milis Lukovic (FK IMT), o nigeriano George Ilenikhena (Real Antuérpia), o esloveno Benjamin Sesko (RB Leipzig) e o argentino Santiago Castro (Bologna). O Brasil, portanto, é a nação com mais representantes no top 10, à frente da Argentina, que tem dois atletas.

Único jogador do ranking que atua no futebol brasileiro, Endrick é o segundo mais jovem da lista, um mês mais velho do que Ilenikhena. A despedida do Brasil, contudo, está próxima. O atacante palmeirense vai se transferir para o Real Madrid em julho deste ano, quando completa 18 anos. Sem disputar boa parte do Paulistão porque estava defendendo a seleção sub-23 no Pré-Olímpico, ele tem um gol em cinco jogos nesta temporada.

A ideia é de que o jovem esteja junto com a delegação do clube merengue na pré-temporada 2024/2025. O local escolhido pelo Real Madrid para esse período foi os Estados Unidos. No último ano, o atacante visitou a Espanha e conheceu Florentino Pérez, presidente do clube de Madri, além do seu novo treinador, Carlo Ancelotti.

Em 2022, Endrick foi comprado por 35 milhões de euros fixos (R$ 198 milhões na cotação da época), além de 25 milhões de euros (R$ 141 milhões) em bônus, dos quais 10 milhões já foram atingidos. Um desses adicionais é ativado a cada cinco gols marcados em sua carreira. Até o momento, desde que foi comprado pelo Real Madrid, ele soma 15 gols, o último registrado em clássico com o Corinthians.

Vitor Roque e Marcos Leonardo estão no início de suas jornadas na Europa. O ex-atacante do Athletico-PR ainda briga por espaço no Barcelona e vem sendo utilizado apenas pontualmente pelo treinador Xavi Hernández. Em dez partidas disputadas até aqui, marcou dois gols. Já o ex-centroavante do Santos, embora não seja titular, tem mostrado potencial no futebol português e anotou cinco gols e 11 partidas.

VEJA O RANKING DOS CENTROAVANTES SUB-21 MAIS PROMISSORES, ORGANIZADO PELO CIES

1 – Endrick (17 anos)Palmeiras e Brasil

2 – Vitor Roque (19 anos) Barcelona e Brasil

3 – Evan Ferguson (19 anos) – Brighton e Irlanda

4 – Damian Pizarro (18 anos) – Colo Colo e Chile

5 – Jerónimo Doina (18 anos) – Unión Santa Fé e Argentina

6 – Milos Lukovic (18 anos) – FK IMT e Sérvia

7 – George Ilenikhena (17 anos) – Real Antuérpia e Nigéria

8 – Benjamin Sesko (20 anos) – RB Leipzig e Alemanha

9 – Santiago Castro (19 anos) – Bologna e Antuérpia

10 – Marcos Leonardo (20 anos) – Benfica e Brasil