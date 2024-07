Endrick já tem data de apresentação agendada no Real Madrid: 26 de julho

Com três gols marcados pela seleção brasileira, o centroavante já vem impressionando o técnico Carlo Ancelotti de forma positiva - Foto: Rafael Ribeiro_CBF

O Real Madrid definiu quando será o início do ciclo de Endrick no futebol espanhol. O jogador vai ser apresentado à torcida no dia 26 de julho, em cerimônia prevista para o estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola. Antes, no dia 21, data de seu aniversário de 18 anos, o atleta e seus representantes vão se reunir com os dirigentes do clube espanhol para a assinatura do contrato.

A foto de Endrick já está no site oficial com a camisa do clube merengue. O jogador revelado pelo Palmeiras aparece no setor designado aos atacantes ao lado de Mbappé, outro recém-contratado.

A expectativa é de que Endrick ganhe mais oportunidades no ataque com a transferência de Joselu para o Al-Gharafa, do Catar. Com três gols marcados pela seleção brasileira, o centroavante já vem impressionando o técnico Carlo Ancelotti de forma positiva.

O Real Madrid já definiu também o local onde Endrick vai morar quando chegar a Madrid. Ele vai ser vizinho de Vinícius Júnior, Rodrygo e Éder Militão e vai residir no bairro de La Moraleja.

Cercado de cuidados, o atacante vai contar com uma equipe para complementar os trabalhos fora do CT do Real Madrid. Além disso, ele vai contar com um gestor de carreiras a fim de facilitar a sua adaptação. O clube merengue quer a sua joia voltada apenas para o seu início no clube.

Eliminação da Copa América

Titular na partida em que a seleção brasileira foi eliminada pelo Uruguai nas quartas de final da Copa América após disputa de pênaltis, o centroavante Endrick comentou sobre o seu futuro.

Negociado pelo Palmeiras com o Real Madrid, o jogador de 17 anos deu rápida entrevista durante passagem pela zona mista. Abatido pelo revés, admitiu já estar pensando em sua nova fase na carreira.

“Agora sim eu penso em Madri. É muito difícil falar porque infelizmente aconteceu uma coisa horrível de a gente ser eliminado (da Copa América), mas óbvio que agora a minha cabeça está em Madri”, afirmou o jogador em vídeo veiculado pelo jornal espanhol Marca.

Na conversa, ele comentou sobre o confronto com o uruguaio Valverde, que será seu companheiro de clube na equipe merengue. “É um grande jogador, um jogador, um cara que se doa muito para o time, se doa muito para a seleção”, afirmou.

Por fim, o camisa nove mandou um recado para torcida brasileira e pediu apoio aos jogadores após a saída precoce da Copa América. “Sei que é difícil aceitar a eliminação do nosso país nas quartas de final, mas espero que as pessoas estejam conosco no futuro”.