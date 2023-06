Endrick festeja volta dos gols no Palmeiras e espera ‘continuar ajudando a equipe’

Os torcedores do Palmeiras estranharam um pequeno sumiço de Endrick em alguns jogos na temporada. Nas duas últimas partidas, porém, o craque reapareceu em grande estilo, anotando gols contra o Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores, e no clássico com o São Paulo, no Morumbi, ambos vindo do banco, e festejou bastante.

Negociado com o Real Madrid, para onde vai somente em 2024, o garoto espera que os gols sirvam para ele ganhar mais tempo de jogo no time. Independentemente de começar ou entrar ao longo das partidas, o atacante define o elenco como uma família e pretende seguir ajudando os companheiros na busca de novas conquistas.

“Fico muito feliz, agradeço muito a Deus pelas oportunidades. Esses dois gols são frutos do meu trabalho”, disse. “Venho trabalhando muito para ter minutos em campo e jogar. Agradeço muito também aos meus companheiros e a toda comissão por acreditar em mim. Foram dois gols muito importantes para mim, ainda mais um em um clássico. Fico feliz, quero sempre bater metas, mas sigo com os pés no chão.”

Com algumas peças servindo suas respectivas seleções na Data Fifa, Endrick será titular em jogo-treino contra o Oeste nesta sexta-feira, na Academia de Futebol. E quer aproveitar a chance para mostrar que está com a cabeça totalmente focada no Palmeiras.

“Estamos felizes com Veiga, Rony e Weverton na seleção brasileira, além do Gómez e Piquerez (Paraguai e Uruguai, respectivamente), e com esse tempo de descanso de jogos. Mas vamos continuar trabalhando. Amanhã (sexta-feira) vai ter jogo-treino e precisamos manter o ritmo para continuarmos em alto nível e ganhando.”

O Palmeiras volta a campo somente no dia 21, às 21h45, em visita ao Bahia no Brasileirão. E Endrick se prepara para dar mais uma colaboração. Dos nove gols do jovem atacante pelo clube, seis foram na atual temporada.

“Sempre agradeço a Deus por tudo, independentemente de estar jogando ou não. Sempre torço para os meus companheiros jogarem bem e que ninguém se machuque. Eu continuei trabalhando, para mim o mais importante é o trabalho e meu objetivo sempre é ajudar a equipe com gols e títulos”, disse. “Nós somos uma família aqui, estamos sempre juntos e conversando, sobretudo quando alguém está mais para baixo. Agradeço muito a todos e é continuar com os pés no chão, estamos no começo do Brasileiro e temos muitos jogos pela frente.”