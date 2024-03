Endrick encanta imprensa espanhola após 3 gols em 6 dias e Abel Alerta: ‘Elogios são falsos’

Decisivo mais uma vez, Endrick roubou os holofotes ao marcar o gol, no início do segundo tempo, que colocou o Palmeiras na final do Campeonato Paulista pelo quinto ano consecutivo. A atuação recebeu elogios, inclusive do técnico Abel Ferreira, que creditou a vitória por 1 a 0 à “estrelinha” do atacante. A imprensa espanhola também não deixou passar em branco, lembrando também do desempenho do jovem durante a Data Fifa.

“Ele tem estrelinha, ele tem o dom para o gol. Felizmente, ele fez o gol. Estávamos com medo dele levar uma pancada na coxa, mas a vida é feita de riscos e nós decidimos arriscar”, comentou o treinador alviverde, referindo-se às dores que o jogador sentiu no amistoso da seleção brasileira contra a Espanha, em Madri, na terça-feira.

Abel reconheceu a atuação crucial de Endrick, porém, manteve a cautela em relação aos elogios. “Gosto de lembrar as duas faces da moeda. Não podemos esquecer do que aconteceu no ano passado, após termos ganhado o Paulistão. Choveram críticas (a ele). Isso acontece com todo mundo. Eu digo: cuidado com os elogios. Muitas vezes os elogios são impostores. Inflamam nossos egos e esquecemos daquilo que nos trouxe aqui.”

REPERCUSSÃO NA IMPRENSA ESPANHOLA

O jornal Marca destacou os “seis dias perfeitos” do atacante de apenas 17 anos, que também brilhou em palcos internacionais recentemente. Ele balançou as redes tanto na vitória do Brasil sobre a Inglaterra no mítico estádio de Wembley, em Londres, quanto no empate com os espanhóis no Santiago Bernabéu, onde ele jogará quando se transferir para o Real Madrid ainda neste ano.

“Nasceu uma estrela”, afirmou o diário As ao reproduzir o gol do brasileiro diante do Novorizontino, aos sete minutos da etapa final.

Até a imprensa da Catalunha se rendeu a Endrick. “A semana fantástica de Endrick”, destacou o Mundo Deportivo, de Barcelona, em sua manchete. “Endrick, de 17 anos, está em um grande momento e demonstra com gols. O Real Madrid esfrega as mãos com o atacante que chegará ao elenco branco em julho”, escreveu a publicação.

Ao fim da partida, o atleta de apenas 17 anos minimizou o desconforto na coxa direita, a mesma que havia lhe gerado dores durante o amistoso da seleção brasileira com a Espanha na terça-feira, em Madri.

“Para mim, é excepcional marcar gols e é essencial ajudar minha equipe. Este é o meu último Paulistão e quero fazer de tudo para marcar gols, ser selecionado como o melhor do campeonato e ajudar o Palmeiras, então tenho que jogar com todas as minhas forças”, disse Endrick, tentando garantir sua presença nas finais do Estadual.

“Tomei a pancada, vim de avião para cá, cheguei no Allianz fui tratar, passei o dia todo tratando, acordei cedo para fazer gelo. Como eu falei, o que eu puder fazer pelo Palmeiras, é só um gostinho de tentar retribuir, mesmo que seja 1%. Mesmo sem perna eu vou jogar, para ajudar o Palmeiras e meus companheiros”, completou o fenômeno palmeirense.

O Palmeiras volta a campo neste domingo, dia 31, no jogo de ida da decisão do Paulistão contra o Santos, seu adversário em outras dez decisões da competição. Será a última oportunidade de Endrick conquistar um título pelo time paulista. Ele já ergueu dois troféus do Brasileirão, um da Supercopa e outro do Paulistão de 2023.