Esporte Endrick, do Palmeiras, viraliza com conselhos amorosos aos 16 anos: ‘O não você já tem’

Principal joia da Academia de Futebol do Palmeiras, o atacante Endrick também faz sucesso fora dos gramados. Há uma equipe trabalhando sua imagem. O jogador de 16 anos tem realizado transmissões ao vivo para interagir com torcedores e, recentemente, viralizou na redes ao dar conselhos amorosos para um dos seus seguidores. O vídeo com a resposta bem-humorada do adolescente ganhou repercussão entre os palmeirenses, especialmente pelo fato de o atleta ainda não ter saído da puberdade.

No trecho em questão, Endrick é questionado por um seguidor “como um feio faz para conseguir o ‘sim’ de uma garota linda”. “Se ela for muito bonita e você não for aquelas coisas todas, você ‘chega’. O ‘não’ você já tem. Então, é 70% (de chances) de dar certo e 30% de não dar certo”, disse o jogador do Palmeiras.

O vídeo gerou comentários engraçados de quem acompanha o palmeirense nas redes. “Todo esse conhecimento e só tem 16 anos”, comentou um usuário do Twitter. Até mesmo rivais se divertiram com a publicação de Endrick. “Não gosto do Palmeiras, mas esse ‘moleque’ é resenha”, escreveu um seguidor. Ele fez a transmissão ao vivo do que parece ser o seu quarto.

Após despontar na Copinha do ano passado, Endrick acertou seu primeiro contrato profissional da carreira com o Palmeiras e foi promovido ao time principal na temporada passada. No Brasileirão, foi titular e marcou seu primeiro gol entre os profissionais. Ainda em 2022, o Real Madrid aceitou desembolsar 72 milhões de euros pelo atleta, o equivalente a pouco mais de R$ 400 milhões.

Endrick é o jogador mais valioso em atividade no futebol brasileiro. Ele só se apresentará à equipe espanhola no meio do ano que vem. O Palmeiras tem 70% dos seus direitos econômicos. O jovem também caiu nas graças do torcedor. Seu nome foi pedido quando Abel Ferreira relutava em mandá-lo a campo.

Na temporada, Endrick perdeu espaço entre os titulares, mas é frequentemente acionado pelo treinador no segundo tempo das partidas, como foi diante do Botafogo no fim de semana. O treinador português já disse em diversas entrevistas que é preciso “calma” para o jogador não queimar etapas em seu desenvolvimento.