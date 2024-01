Endrick canta sertanejo com a namorada em vídeo que viraliza nas redes sociais

A contagem regressiva para a saída de Endrick começou. Se de um lado a torcida espera que demore para que o astro do Palmeiras embarque rumo ao Real Madrid, do outro, o atacante não está nada preocupado. Curtindo suas férias, o camisa 9 do atual campeão brasileiro está aproveitando para relaxar. Recentemente, foi filmado cantando sertanejo.

Nos primeiros dias do ano, Endrick foi gravado em um momento de lazer cantando em um bar com sua namorada, a modelo e influenciadora Gabriely Miranda, de 20 anos. Num primeiro momento, o jogador se mostrou tímido. Mas, quando chegou o refrão da música “Caso indefinido”, de Cristiano Araújo, ele se soltou. O casal ficou abraçado o tempo todo e, em seguida, foi aplaudido.

As férias do jovem atleta, no entanto, não têm sido apenas de curtição. Após a conquista do Brasileirão, o atacante de 17 anos viajou à Espanha para conhecer as instalações do Real Madrid, clube que irá defender a partir de julho deste ano. Também ouviu conselhos do técnico Carlo Ancelotti e assistiu à partida do time merengue contra o Villarreal, no Santiago Bernabéu.

O primeiro jogo do Palmeiras, atual campeão paulista, em 2024 será diante do Novorizontino, no dia 21, fora de casa, pela 1ª rodada do Paulistão. Endrick será uma das peças-chave do técnico Abel Ferreira na defesa do troféu estadual.

QUEM É GABRIELY MIRANDA, NAMORADA DE ENDRICK?

Bicampeão brasileiro, Endrick, aos 17 anos, já atingiu um patamar de craque no futebol nacional, e é observado com muita atenção na Espanha, para onde vai em junho, quando se apresenta ao Real Madrid. Em dezembro de 2023, ele foi premiado na 54ª edição do prêmio Bola de Prata, realizada pelos canais ESPN, com o troféu de revelação do Brasileirão. Na cerimônia, Endrick apareceu, pela primeira vez em público, com a namorada Gabriely Miranda, de 20 anos.

Palmeirense, a modelo e influenciadora soma mais de 360 mil seguidores no Instagram. Antes mesmo de dar início ao seu relacionamento com Endrick – eles começaram a namorar, segundo o atacante, em 29 de outubro, após a vitória do Palmeiras sobre o Bahia, por 1 a 0 -, Gabriely já aparecia com frequência aos jogos do clube no Allianz Parque. Em 2023, a modelo foi a três partidas: contra o São Paulo, pela Copa do Brasil; Deportivo Pereira, na Libertadores; e novamente diante do São Paulo, desta vez pelo Brasileirão, em partida que terminou em 5 a 0 para o time alviverde.

“Parabéns amor, Deus abençoe todos teus caminhos. Você merece”, escreveu a modelo em seu Instagram após a premiação da Bola de Prata, em foto ao lado de Endrick. Agenciada pela E Model, Gabriely já posou para diversas marcas de roupas, de óculos, joias e artigos esportivos. Em novembro, quando torcedores e fãs de Endrick especularam sobre o possível relacionamento do casal, ela tinha pouco mais de 40 mil seguidores nas redes – aumentou esses números em mais de 200% em um mês.