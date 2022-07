Endrick assina 1º contrato profissional no Palmeiras e avisa: ‘Quero sempre mais’

Um dos nomes mais badalados no Palmeiras neste ano, o jovem Endrick enfim assinou seu primeiro contrato profissional da carreira, nesta quinta-feira, dia em que completa 16 anos. Ele festejou a conquista, reafirmou que o clube é o seu time do coração e deu um recado: “para mim, nunca está bom, quero sempre mais”.

“É um sentimento de orgulho, de ver o que plantei e estou colhendo, com o início de um novo ciclo. Sentimento de gratidão pela confiança do Palmeiras. Vou continuar com humildade e pés no chão. O Palmeiras foi o único clube que sempre acreditou em mim. Me acolheu desde os dez anos, quando fiz o teste aqui. Sempre apostou em mim, e agora é a prova viva disso, quando assino meu contrato profissional”, comentou o adolescente.

O contrato do atacante tem duração de três anos e multa rescisória estimada em 60 milhões de euros (cerca de R$ 335 milhões na cotação atual). Com o acerto, surge a oportunidade de Endrick defender o Palmeiras no time profissional, após uma série de conquistas pelas categorias de base.

“Não é fácil jogar pelo Palmeiras, é um time com muitos craques. Vou aprender muito com eles, já recebi muitos conselhos quando vim treinar aqui. Admiro bastante todos os atacantes do elenco, vejo a determinação e a raça que têm. É assim que tem que jogar pelo Palmeiras. Tanto na base quanto no Profissional, o Palmeiras tem que estar ganhando”, afirmou.

Campeão em todas as categorias de base do Palmeiras, Endrick tem jogado no sub-20 antes de subir ao profissional. Recentemente, pediu para atuar pelo sub-17 e ajudou seus companheiros a erguer mais uma taça, a da Copa do Brasil, torneio em que foi decisivo. Foi o seu 13º troféu na base palmeirense.

Endrick vive uma temporada incrível e é dono de façanhas incomuns para a sua idade. É o único jogador na história a balançar as redes em jogos finais do Paulista sub-15, sub-17 e sub-20. Neste ano, ajudou o Palmeiras a conquistar o título da Copa São Paulo de Juniores, inédito para o clube, sendo protagonista com lances geniais e com seis gols na campanha vitoriosa.

Em abril, o garoto canhoto forte e habilidoso foi decisivo para a seleção brasileira sub-17 ser campeã do Torneio de Montaigu sobre a Argentina. Logo estampou a capa do diário espanhol Marca e disse ter muito carinho pelo Real Madrid.

Endrick ostenta 80 gols em 109 jogos oficiais na base palmeirense, desde o sub-13. O canhoto, letal perto do gol, está no Palmeiras desde 2016, quando tinha 10 anos e se mudou com a família de Brasília para a capital paulista. O clube deu emprego para o pai, Douglas Sousa. Ele chegou a vender café no terminal rodoviário da Barra Funda e fez parte da equipe de limpeza do Palmeiras nos primeiros anos de seu filho no time.

A assinatura do contrato profissional foi celebrado pela presidente do Palmeiras, Leila Pereira. “O Endrick está conosco desde 2017 e reúne todas as qualidades necessárias para brilhar ainda mais com a camisa do Palmeiras. Além do talento que demonstra em cada jogo, ele chama a atenção de todos pela determinação e pela vontade de desenvolver as suas potencialidades. Tenho certeza absoluta de que o Endrick seguirá honrando o nosso manto por muitos anos e nos ajudará a alcançar novas conquistas”, afirmou.