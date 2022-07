Emprestado pelo Cruzeiro, lateral-esquerdo Matheus Pereira pode deixar o Guarani

Em busca de reforços, o Guarani corre o risco de perder um dos seus principais jogadores para a sequência da Série B do Brasileiro. Emprestado pelo Cruzeiro, o lateral-esquerdo Matheus Pereira tem propostas de Portugal.

Boavista e Vizela são os interessados no jogador de 21 anos. Ciente da possibilidade de perder um dos seus destaques, o Guarani está analisando alguns nomes, como os de Jean Victor, do Botafogo-SP, e Jamerson Bahia, do Azuriz-PR.

A preocupação do Guarani aumentou depois que exames comprovaram que Eliel, única opção para substituir Matheus Pereira, rompeu os ligamentos do joelho e vai precisar passar por cirurgia, ficando de fora do restante da temporada.

Emprestado pelo Cruzeiro em janeiro, Matheus Pereira não demorou para assumir a titularidade da lateral esquerda do Guarani. Até aqui, são três gols e uma assistência em 25 partidas.

Enquanto o futuro de Matheus Pereira não é definido, o técnico Mozart conta com o jogador para o confronto deste sábado, contra o Bahia, às 18h30, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela penúltima rodada do primeiro turno.

Apesar de figurar na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 17 pontos, o Guarani vem animado depois de ter vencido o líder Cruzeiro, por 1 a 0, também em casa, no último sábado.