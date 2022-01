Emprestado pelo Corinthians, Vitinho festeja 22 anos anunciado reforço do Vasco

O meia Vitinho foi oficializado reforço do Vasco nesta terça-feira, dia em que completa 22 anos. O jovem foi emprestado pelo Corinthians e defenderá o clube carioca até o fim do ano com possibilidade de renovação.

Vitinho será uma das apostas do técnico Zé Ricardo em um Vasco completamente remodelado para 2022. O clube carioca anunciou a saída de mais de um time e vem investindo em jovens promissores para brilhar na temporada.

“De olho nas competições da temporada de 2022, o Departamento de Futebol do Vasco da Gama concluiu nesta terça-feira a contratação do meio-campo Vitinho. O jogador de 22 anos vinha defendendo as cores do Corinthians e chega com contrato de empréstimo até o final da temporada”, anunciou o clube.

O garoto deve dividir as funções de armar o Vasco com o experiente Nenê, um dos poucos remanescentes da decepcionante campanha da equipe na Série B, na qual não conseguiu brigar pelo acesso e que será a prioridade no ano.

O jogador já se junta aos novos companheiros e inicia os trabalhos no CT Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus. Por enquanto, o time faz avaliações físicas e exames médicos. Zé Ricardo listou 23 atletas para o começo do trabalho, mas dois estão com covid-19 (Canga e Galarza) e outros dois se recuperando de lesão (Sarrafiore e Weverton). Vitinho, portanto, será o 20º atleta à disposição do comandante.

O Vasco ainda anunciou o fim do patrocínio master de dois anos com a Havan e revelou ter fechado novos acordos para barra das costas e das mangas. As empresas ainda serão divulgadas.