Emprestado ao Tottenham, Bale surpreende e diz que quer voltar ao Real Madrid

O atacante galês Gareth Bale está cedido por empréstimo ao Tottenham pelo Real Madrid até ao final da atual temporada e, apesar da irregularidade do clube de Londres – foi eliminado da Liga Europa e busca melhores colocações no Campeonato Inglês -, o jogador tem conseguido recuperar o bom futebol que lhe faltou nos últimos anos a serviço do time espanhol.

Ainda assim, o objetivo de Bale passa, segundo ele mesmo anunciou de forma surpreendente nesta terça-feira na concentração da seleção do País de Gales, em Cardiff, por regressar ao Real Madrid, onde poderá cumprir o último ano de contrato.

“O plano original era fazer uma só temporada no Tottenham e, depois da Eurocopa, voltar ao Real Madrid. Ainda tenho um ano de contrato e penso em voltar, é o que tenho em mente, sendo honesto”, afirmou Bale, nesta terça-feira, antes do duelo do País de Gales contra a Bélgica, pela estreia das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

“O motivo principal que me levou a optar pelos ‘Spurs’ (apelido do Tottenham) este ano foi, em primeiro lugar, jogar futebol. Quero chegar à Eurocopa em plena forma. A minha ideia é voltar (ao Real Madrid), é isso que tenho planejado”, acrescentou Bale, de 31 anos.

Na atual temporada, o atacante já marcou 10 gols em 25 jogos pelo Tottenham, que é comandado pelo técnico português José Mourinho.