Empresa parceira da Mercedes entra na briga para comprar o Manchester United

O bilionário britânico Jim Ratcliffe, dono da empresa petroquímica INEOS, entrou oficialmente na briga para comprar o Manchester United. A participação no processo de venda do tradicional clube inglês foi confirmada nesta terça-feira. “Nós nos colocamos formalmente no processo”, disse a empresa em comunicado enviado à agência de notícias Associated Press.

A INEOS tem grandes investimentos em outras modalidades esportivas. Além de ser a principal parceria da Mercedes, octacampeã da Fórmula 1, tem uma equipe de ciclismo de estrada, a INEOS Grenadiers, adquirida em 2019. Também possui uma parceira com a seleção de rúgbi da Nova Zelândia, conhecida como All Blacks.

Ratcliffe é torcedor do Manchester United e já vinha sendo apontado como um possível comprador do clube, mas chegou a negar o interesse. O assunto só começou a ser tratado de maneira mais transparente após a própria família Glazer, atual dona do United, anunciar que estava aberta a vender o time, em comunicado emitido em dezembro do ano passado.

“Nós vamos avaliar todas as opções para garantir que servimos da melhor forma a nossos torcedores e que o Manchester United maximize as oportunidades de crescimento para o clube hoje e no futuro”, comunicado a família na ocasião. “Como parte do processo, a diretoria vai considerar todas as alternativas de estratégia, incluindo novos investimentos, uma venda, ou outras transações envolvendo a companhia.”

Meses atrás, Ratcliffe também esteve na briga para comprar o Chelsea, quando o clube londrino foi colocado à venda por Roman Abramovich. A venda, contudo, foi efetuada a um consórcio liderado pelo empresário americano Todd Boehly.