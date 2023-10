Empate no último minuto dá ao Guarani mais de 50% de acesso na Série B

Sem frequentar a elite nacional desde 2010, o Guarani segue vivo em busca do acesso nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Após conquistar o empate, por 1 a 1, nos minutos finais contra o Vila Nova, o time de Campinas foi beneficiado pelos resultados da 31ª rodada e se manteve no G-4 – zona de acesso – tendo 50,5% de chances de promoção à Série A de 2024. Os dados são da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Com 54 pontos, o Guarani fecha o grupo de acesso, com um ponto a mais que o Atlético-GO, quinto colocado. Na última rodada, o Guarani perdia para o concorrente direto, Vila Nova, até aos 49 minutos, quando Pablo Thomaz deixou tudo igual no Brinco de Ouro. Foi o primeiro gol do atacante pelo clube.

Os confrontos diretos têm sido um diferencial para o Guarani neste segundo turno, na briga pelo acesso. Além do empate com gosto de vitória, ele superou o Sport e o Novorizontino, dentro de casa. Na próxima rodada tem um novo confronto direto, desta vez contra o líder Vitória, no Barradão, no domingo.

Além das chances de acesso, segundo os cálculos da universidade, o Guarani tem 6,9% de probabilidade de título. Ainda, segundo a UFMG, com 69 pontos garantem uma vaga na elite nacional. Com isso, o Guarani, que soma 54, estaria a 15 pontos do objetivo, ou seja, praticamente cinco vitórias em sete jogos. O clube ainda tem três partidas como mandante. Os confrontos, porém, devem diminuir bem o número de pontos para o acesso, especulando-se que com 63 pontos seria possível ascender à elite.