Emocionado, Djokovic dá recado a seu povo após título: ‘Sonhe grande. É possível’

Acostumado a levantar taças ao longo da carreira e, principalmente no Aberto da Austrália, Novak Djokovic não conteve a emoção ao falar do título conquistado na manhã deste domingo. No discurso da vitória, fez questão de mandar um recado a seu povo. “Sou de um país que não tem muita tradição no tênis e sei da alegria deles. O que quero dizer é que sonhem grande, porque é possível”, afirmou o tenista bastante emocionado.

O sérvio colocou o título como um dos mais marcantes da sua extensa trajetória. “Um dos títulos mais desafiadores por tudo o que aconteceu ano passado. Agradeço às pessoas que me deixaram à vontade e também aos meus familiares. Somente eles sabem o que eu passei nessas últimas cinco semanas”, afirmou o tenista após a vitória.

No ano passado, Djokovic foi alvo de polêmica ao entrar na Austrália sem comprovante de vacina contra Covid-19, e acabou sendo deportado já que a sua presença no país foi considerada um risco à saúde. O sérvio teve o seu visto australiano suspenso por três anos, mas a decisão acabou suspensa em novembro do ano passado, o que permitiu a sua participação no torneio australiano este ano

O grego Stefanos Tsitsipas também foi citado pelo vencedor. Ele fez questão de valorizar a sua vitória, elogiou a perfomance do tenista grego e o classificou como um dos grandes nome da modalidade.

“O Tsitsipas tem um grande futuro pela frente e tenho certeza de que esse não foi a última decisão de torneio da carreira dele. É um grande tenista, tem muitas qualidades e realizou uma bela partida”, comentou.

Esta foi a segunda final de Grand Slam da carreira de Tsitsipas. Nas duas finais, ele acabou amargando o vice-campeonato justamente para o tenista sérvio. Após a decisão, ele falou sobre o seu algoz na Austrália. “Um grande jogador que mostrou me quadra o seu melhor desempenho”, disse depois da final em Melbourne.