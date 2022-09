Emboscada e briga de torcedores do Palmeiras e Cruzeiro deixam feridos em rodovia

Torcidas organizadas do Palmeiras e do Cruzeiro se enfrentaram próximo ao quilômetro 595 da BR-381, na Rodovia Fernão Dias, em Carmópolis de Minas-MG, região Centro-Oeste do Estado. Os torcedores mineiros se deslocavam para Campinas a fim de acompanhar a partida entre Ponte Preta e Cruzeiro nesta quarta-feira, pela Série B do Campeonato Brasileiro, enquanto o ônibus de torcedores do Palmeiras seguia para Belo Horizonte, local da partida contra o Atlético-MG.

Vídeos da confusão mostram torcedores cruzeirenses e palmeirenses no meio da estrada, com seis ônibus da Máfia Azul (do Cruzeiro) e um da Mancha Alviverde (do Palmeiras). Segundo a Polícia Militar de Carmópolis de Minas, o encontro teria ocorrido entre 10h e 11h desta quarta-feira. A PM acredita ter se tratado de uma emboscada. Não havia policiamento no local durante a briga.

Documentos e materiais das torcidas palmeirenses foram pegos pelos mineiros na força bruta, munidos de pau e pedras. Jorge Luís, presidente da Mancha Alviverde, teve sua carteirinha de sócio, documentos e cartões de créditos arrancados dos rivais durante a briga. Ele apanhou também. O trecho da rodovia chegou a ser interditado por algumas horas pela Arteris, concessionária, que administra a rodovia. Polícias Militares, Rodoviárias Estaduais e Federais foram chamados para atuar no local. Ninguém foi preso.

De acordo com pessoas que viram as cenas de violência, há registros de armas de fogo na confusão, com ao menos quatro feridos por espancamento. Eles foram levados aos hospitais de Carmópolis de Minas e Oliveira, cidades mais próximas do local da briga. Os membros da torcida do Cruzeiro gravaram vídeos da briga e de provocações feitas diante de rivais feridos, com sangue no rosto e em outras partes do corpo. Em alguns deles, fazem questão de pontuar que não “mataram” os adversários porque não quiseram.

Torcedores da Mancha Alviverde afirmam que, além dos documentos, nenhum outro objeto foi tomado do ônibus da torcida palmeirense. Historicamente, Palmeiras e Atlético Mineiro – maior rival do Cruzeiro – têm alianças entre suas organizadas. Polícia Militar afirma que irá lançar um pronunciamento oficial em breve. Não houve mortes e nenhum dos membros hospitalizados corre risco de morte.

A Máfia Azul, torcida organizada do Cruzeiro, se manifestou por meio de nota e afirma que sofreu uma emboscada. “Hoje aconteceu um fato lamentável onde precisamos agir em legítima defesa para defender a integridade de todos que estão presentes para acompanhar o espetáculo de logo mais em Campinas, onde o Cruzeiro enfrenta a Ponte Preta”, informa.

“No decorrer da viagem somos surpreendidos por torcedores do Palmeiras na estrada em uma emboscada, onde portavam até arma de fogo, que acabou ferindo ocupantes da nossa caravana. A pergunta que fica é, como uma caravana que saiu às 00h de São Paulo demora 12hr para chegar em Belo Horizonte?”, conclui a Máfia.

De acordo com a Mancha Alviverde, os torcedores estão bem e seguiram viagem para Belo Horizonte.