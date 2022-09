Embalado pela festa da torcida, São Paulo embarca para a final da Sul-Americana

O São Paulo treinou pela última vez no CT da Barra Funda, nesta quarta-feira pela manhã, antes da viagem para Córdoba, na Argentina, onde o time vai decidir a Copa Sul-Americana, sábado, diante do Independiente de Valle. E os trabalhos tiveram o incentivo da torcida, que teve sua entrada permitida pelo técnico Rogério Ceni.

Debaixo de chuva, os jogadores fizeram trabalhos técnicos e táticos, mas no final foram até as arquibancadas agradecer o apoio vindo dos torcedores, que cantaram várias músicas, incluindo o hino do clube, incentivando a equipe que vai tentar o bicampeonato da competição continental.

Ceni deverá escalar o mesmo time que iniciou a partida contra o Avaí, domingo, no Morumbi: Felipe Alves, Rafinha, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick; Luciano e Calleri.

O São Paulo viaja às 15h do Aeroporto Internacional de Guarulhos Cumbica para a Argentina. A previsão é de que o desembarque em Córdoba, no Aeroporto Pajas Blancas, seja às 18h20. Na cidade argentina, o time tricolor vai realizar treinamentos quinta e sexta-feira, ambos às 15 horas.

PARCERIA RETOMADA

A LG Electronics, que patrocinou o São Paulo de 2001 a 2010, vai voltar a patrocinar o São Paulo na final da Sul-Americana. A marca vai estampar a omoplata das camisas exclusivas usadas pelos jogadores.

“O São Paulo Futebol Clube está honrado em ter a LG ao nosso lado mais uma vez neste momento tão importante da temporada. Esta parceria especialmente feita para a final da Copa Conmebol Sudamericana escreve mais uma página nessa história entre as duas grandes marcas”, disse Eduardo Toni, diretor executivo de Marketing do São Paulo.